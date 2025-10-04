- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
13 (56.52%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (43.48%)
En iyi işlem:
229 642.00 JPY
En kötü işlem:
-97 485.00 JPY
Brüt kâr:
828 834.00 JPY (2 505 pips)
Brüt zarar:
-421 775.00 JPY (1 546 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (241 494.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
242 106.00 JPY (4)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.90
Alış işlemleri:
11 (47.83%)
Satış işlemleri:
12 (52.17%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
17 698.22 JPY
Ortalama kâr:
63 756.46 JPY
Ortalama zarar:
-42 177.50 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-213 900.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-213 900.00 JPY (5)
Aylık büyüme:
4.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
161 465.00 JPY
Maksimum:
213 900.00 JPY (2.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY-
|13
|EURJPY-
|5
|GBPJPY-
|4
|EURUSD-
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY-
|2.5K
|EURJPY-
|108
|GBPJPY-
|391
|EURUSD-
|608
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY-
|661
|EURJPY-
|32
|GBPJPY-
|126
|EURUSD-
|140
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +229 642.00 JPY
En kötü işlem: -97 485 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +241 494.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -213 900.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GaitameFinest-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok