Mitsuo Wada

Anomaly Technical

Mitsuo Wada
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
13 (56.52%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (43.48%)
En iyi işlem:
229 642.00 JPY
En kötü işlem:
-97 485.00 JPY
Brüt kâr:
828 834.00 JPY (2 505 pips)
Brüt zarar:
-421 775.00 JPY (1 546 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (241 494.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
242 106.00 JPY (4)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.90
Alış işlemleri:
11 (47.83%)
Satış işlemleri:
12 (52.17%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
17 698.22 JPY
Ortalama kâr:
63 756.46 JPY
Ortalama zarar:
-42 177.50 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-213 900.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-213 900.00 JPY (5)
Aylık büyüme:
4.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
161 465.00 JPY
Maksimum:
213 900.00 JPY (2.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY- 13
EURJPY- 5
GBPJPY- 4
EURUSD- 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY- 2.5K
EURJPY- 108
GBPJPY- 391
EURUSD- 608
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY- 661
EURJPY- 32
GBPJPY- 126
EURUSD- 140
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +229 642.00 JPY
En kötü işlem: -97 485 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +241 494.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -213 900.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GaitameFinest-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.04 03:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 03:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
