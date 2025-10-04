- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
23
Bénéfice trades:
13 (56.52%)
Perte trades:
10 (43.48%)
Meilleure transaction:
229 642.00 JPY
Pire transaction:
-97 485.00 JPY
Bénéfice brut:
828 834.00 JPY (2 505 pips)
Perte brute:
-421 775.00 JPY (1 546 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (241 494.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
242 106.00 JPY (4)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.90
Longs trades:
11 (47.83%)
Courts trades:
12 (52.17%)
Facteur de profit:
1.97
Rendement attendu:
17 698.22 JPY
Bénéfice moyen:
63 756.46 JPY
Perte moyenne:
-42 177.50 JPY
Pertes consécutives maximales:
5 (-213 900.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-213 900.00 JPY (5)
Croissance mensuelle:
4.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
161 465.00 JPY
Maximal:
213 900.00 JPY (2.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 JPY)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY-
|13
|EURJPY-
|5
|GBPJPY-
|4
|EURUSD-
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY-
|2.5K
|EURJPY-
|108
|GBPJPY-
|391
|EURUSD-
|608
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY-
|661
|EURJPY-
|32
|GBPJPY-
|126
|EURUSD-
|140
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GaitameFinest-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
