Mitsuo Wada

Anomaly Technical

Mitsuo Wada
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
23
Bénéfice trades:
13 (56.52%)
Perte trades:
10 (43.48%)
Meilleure transaction:
229 642.00 JPY
Pire transaction:
-97 485.00 JPY
Bénéfice brut:
828 834.00 JPY (2 505 pips)
Perte brute:
-421 775.00 JPY (1 546 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (241 494.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
242 106.00 JPY (4)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.90
Longs trades:
11 (47.83%)
Courts trades:
12 (52.17%)
Facteur de profit:
1.97
Rendement attendu:
17 698.22 JPY
Bénéfice moyen:
63 756.46 JPY
Perte moyenne:
-42 177.50 JPY
Pertes consécutives maximales:
5 (-213 900.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-213 900.00 JPY (5)
Croissance mensuelle:
4.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
161 465.00 JPY
Maximal:
213 900.00 JPY (2.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 JPY)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY- 13
EURJPY- 5
GBPJPY- 4
EURUSD- 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY- 2.5K
EURJPY- 108
GBPJPY- 391
EURUSD- 608
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY- 661
EURJPY- 32
GBPJPY- 126
EURUSD- 140
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +229 642.00 JPY
Pire transaction: -97 485 JPY
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +241 494.00 JPY
Perte consécutive maximale: -213 900.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GaitameFinest-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.10.04 03:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 03:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
