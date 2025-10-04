- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 068
Прибыльных трейдов:
767 (71.81%)
Убыточных трейдов:
301 (28.18%)
Лучший трейд:
567 606.00 JPY
Худший трейд:
-270 382.00 JPY
Общая прибыль:
5 066 297.00 JPY (108 434 pips)
Общий убыток:
-2 528 431.00 JPY (51 283 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (240 720.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
663 711.00 JPY (15)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
63.12%
Макс. загрузка депозита:
64.15%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.56
Длинных трейдов:
594 (55.62%)
Коротких трейдов:
474 (44.38%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
2 376.28 JPY
Средняя прибыль:
6 605.34 JPY
Средний убыток:
-8 400.10 JPY
Макс. серия проигрышей:
15 (-7 289.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-270 382.00 JPY (1)
Прирост в месяц:
-4.76%
Годовой прогноз:
-59.70%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
161 465.00 JPY
Максимальная:
711 906.00 JPY (6.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.53% (709 915.00 JPY)
По эквити:
3.99% (432 939.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD-
|272
|NZDCAD-
|151
|AUDNZD-
|131
|USDJPY-
|118
|GBPJPY-
|67
|AUDCHF-
|54
|EURGBP-
|47
|NZDCHF-
|46
|EURCHF-
|36
|CADCHF-
|32
|EURUSD-
|24
|EURAUD-
|24
|CHFJPY-
|17
|EURJPY-
|14
|AUDJPY-
|14
|GBPCHF-
|8
|USDCHF-
|6
|NZDJPY-
|5
|CADJPY-
|2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD-
|788
|NZDCAD-
|442
|AUDNZD-
|424
|USDJPY-
|11K
|GBPJPY-
|3.4K
|AUDCHF-
|175
|EURGBP-
|82
|NZDCHF-
|130
|EURCHF-
|55
|CADCHF-
|37
|EURUSD-
|4.5K
|EURAUD-
|36
|CHFJPY-
|22
|EURJPY-
|1.6K
|AUDJPY-
|27
|GBPCHF-
|6
|USDCHF-
|4
|NZDJPY-
|7
|CADJPY-
|6
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD-
|8.5K
|NZDCAD-
|11K
|AUDNZD-
|7.1K
|USDJPY-
|5.2K
|GBPJPY-
|2.1K
|AUDCHF-
|3.9K
|EURGBP-
|3.9K
|NZDCHF-
|3.9K
|EURCHF-
|3K
|CADCHF-
|2.1K
|EURUSD-
|2.4K
|EURAUD-
|106
|CHFJPY-
|1.2K
|EURJPY-
|732
|AUDJPY-
|1.5K
|GBPCHF-
|272
|USDCHF-
|211
|NZDJPY-
|391
|CADJPY-
|41
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +567 606.00 JPY
Худший трейд: -270 382 JPY
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +240 720.00 JPY
Макс. убыток в серии: -7 289.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GaitameFinest-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
USD
105K
JPY
JPY
14
97%
1 068
71%
63%
2.00
2 376.28
JPY
JPY
12%
1:25