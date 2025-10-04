СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Anomaly Technical
Mitsuo Wada

Anomaly Technical

Mitsuo Wada
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 28%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 068
Прибыльных трейдов:
767 (71.81%)
Убыточных трейдов:
301 (28.18%)
Лучший трейд:
567 606.00 JPY
Худший трейд:
-270 382.00 JPY
Общая прибыль:
5 066 297.00 JPY (108 434 pips)
Общий убыток:
-2 528 431.00 JPY (51 283 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (240 720.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
663 711.00 JPY (15)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
63.12%
Макс. загрузка депозита:
64.15%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.56
Длинных трейдов:
594 (55.62%)
Коротких трейдов:
474 (44.38%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
2 376.28 JPY
Средняя прибыль:
6 605.34 JPY
Средний убыток:
-8 400.10 JPY
Макс. серия проигрышей:
15 (-7 289.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-270 382.00 JPY (1)
Прирост в месяц:
-4.76%
Годовой прогноз:
-59.70%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
161 465.00 JPY
Максимальная:
711 906.00 JPY (6.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.53% (709 915.00 JPY)
По эквити:
3.99% (432 939.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD- 272
NZDCAD- 151
AUDNZD- 131
USDJPY- 118
GBPJPY- 67
AUDCHF- 54
EURGBP- 47
NZDCHF- 46
EURCHF- 36
CADCHF- 32
EURUSD- 24
EURAUD- 24
CHFJPY- 17
EURJPY- 14
AUDJPY- 14
GBPCHF- 8
USDCHF- 6
NZDJPY- 5
CADJPY- 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD- 788
NZDCAD- 442
AUDNZD- 424
USDJPY- 11K
GBPJPY- 3.4K
AUDCHF- 175
EURGBP- 82
NZDCHF- 130
EURCHF- 55
CADCHF- 37
EURUSD- 4.5K
EURAUD- 36
CHFJPY- 22
EURJPY- 1.6K
AUDJPY- 27
GBPCHF- 6
USDCHF- 4
NZDJPY- 7
CADJPY- 6
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD- 8.5K
NZDCAD- 11K
AUDNZD- 7.1K
USDJPY- 5.2K
GBPJPY- 2.1K
AUDCHF- 3.9K
EURGBP- 3.9K
NZDCHF- 3.9K
EURCHF- 3K
CADCHF- 2.1K
EURUSD- 2.4K
EURAUD- 106
CHFJPY- 1.2K
EURJPY- 732
AUDJPY- 1.5K
GBPCHF- 272
USDCHF- 211
NZDJPY- 391
CADJPY- 41
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +567 606.00 JPY
Худший трейд: -270 382 JPY
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +240 720.00 JPY
Макс. убыток в серии: -7 289.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GaitameFinest-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

EA

Anomaly_Technical


Нет отзывов
2025.11.28 03:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 01:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.04 03:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 03:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
