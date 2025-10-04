SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Anomaly Technical
Mitsuo Wada

Anomaly Technical

Mitsuo Wada
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 29%
GaitameFinest-LIVE
1:25
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 073
Gewinntrades:
771 (71.85%)
Verlusttrades:
302 (28.15%)
Bester Trade:
567 606.00 JPY
Schlechtester Trade:
-270 382.00 JPY
Bruttoprofit:
5 068 704.00 JPY (109 157 pips)
Bruttoverlust:
-2 530 063.00 JPY (51 691 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (240 720.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
663 711.00 JPY (15)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
63.12%
Max deposit load:
64.15%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.57
Long-Positionen:
597 (55.64%)
Short-Positionen:
476 (44.36%)
Profit-Faktor:
2.00
Mathematische Gewinnerwartung:
2 365.93 JPY
Durchschnittlicher Profit:
6 574.19 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-8 377.69 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-7 289.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-270 382.00 JPY (1)
Wachstum pro Monat :
-8.75%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
161 465.00 JPY
Maximaler:
711 906.00 JPY (6.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.53% (709 915.00 JPY)
Kapital:
3.99% (432 939.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD- 272
NZDCAD- 151
AUDNZD- 131
USDJPY- 121
GBPJPY- 67
AUDCHF- 54
EURGBP- 47
NZDCHF- 46
EURCHF- 36
CADCHF- 32
EURUSD- 24
EURAUD- 24
CHFJPY- 17
EURJPY- 16
AUDJPY- 14
GBPCHF- 8
USDCHF- 6
NZDJPY- 5
CADJPY- 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD- 788
NZDCAD- 442
AUDNZD- 424
USDJPY- 11K
GBPJPY- 3.4K
AUDCHF- 175
EURGBP- 82
NZDCHF- 130
EURCHF- 55
CADCHF- 37
EURUSD- 4.5K
EURAUD- 36
CHFJPY- 22
EURJPY- 1.6K
AUDJPY- 27
GBPCHF- 6
USDCHF- 4
NZDJPY- 7
CADJPY- 6
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD- 8.5K
NZDCAD- 11K
AUDNZD- 7.1K
USDJPY- 5.2K
GBPJPY- 2.1K
AUDCHF- 3.9K
EURGBP- 3.9K
NZDCHF- 3.9K
EURCHF- 3K
CADCHF- 2.1K
EURUSD- 2.4K
EURAUD- 106
CHFJPY- 1.2K
EURJPY- 1.1K
AUDJPY- 1.5K
GBPCHF- 272
USDCHF- 211
NZDJPY- 391
CADJPY- 41
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +567 606.00 JPY
Schlechtester Trade: -270 382 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +240 720.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 289.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GaitameFinest-LIVE" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

EA

Anomaly_Technical


Keine Bewertungen
2025.11.28 03:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 01:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.04 03:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 03:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Anomaly Technical
30 USD pro Monat
29%
0
0
USD
106K
JPY
15
97%
1 073
71%
63%
2.00
2 365.93
JPY
12%
1:25
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.