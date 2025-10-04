- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 073
Gewinntrades:
771 (71.85%)
Verlusttrades:
302 (28.15%)
Bester Trade:
567 606.00 JPY
Schlechtester Trade:
-270 382.00 JPY
Bruttoprofit:
5 068 704.00 JPY (109 157 pips)
Bruttoverlust:
-2 530 063.00 JPY (51 691 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (240 720.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
663 711.00 JPY (15)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
63.12%
Max deposit load:
64.15%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.57
Long-Positionen:
597 (55.64%)
Short-Positionen:
476 (44.36%)
Profit-Faktor:
2.00
Mathematische Gewinnerwartung:
2 365.93 JPY
Durchschnittlicher Profit:
6 574.19 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-8 377.69 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-7 289.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-270 382.00 JPY (1)
Wachstum pro Monat :
-8.75%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
161 465.00 JPY
Maximaler:
711 906.00 JPY (6.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.53% (709 915.00 JPY)
Kapital:
3.99% (432 939.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD-
|272
|NZDCAD-
|151
|AUDNZD-
|131
|USDJPY-
|121
|GBPJPY-
|67
|AUDCHF-
|54
|EURGBP-
|47
|NZDCHF-
|46
|EURCHF-
|36
|CADCHF-
|32
|EURUSD-
|24
|EURAUD-
|24
|CHFJPY-
|17
|EURJPY-
|16
|AUDJPY-
|14
|GBPCHF-
|8
|USDCHF-
|6
|NZDJPY-
|5
|CADJPY-
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD-
|788
|NZDCAD-
|442
|AUDNZD-
|424
|USDJPY-
|11K
|GBPJPY-
|3.4K
|AUDCHF-
|175
|EURGBP-
|82
|NZDCHF-
|130
|EURCHF-
|55
|CADCHF-
|37
|EURUSD-
|4.5K
|EURAUD-
|36
|CHFJPY-
|22
|EURJPY-
|1.6K
|AUDJPY-
|27
|GBPCHF-
|6
|USDCHF-
|4
|NZDJPY-
|7
|CADJPY-
|6
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD-
|8.5K
|NZDCAD-
|11K
|AUDNZD-
|7.1K
|USDJPY-
|5.2K
|GBPJPY-
|2.1K
|AUDCHF-
|3.9K
|EURGBP-
|3.9K
|NZDCHF-
|3.9K
|EURCHF-
|3K
|CADCHF-
|2.1K
|EURUSD-
|2.4K
|EURAUD-
|106
|CHFJPY-
|1.2K
|EURJPY-
|1.1K
|AUDJPY-
|1.5K
|GBPCHF-
|272
|USDCHF-
|211
|NZDJPY-
|391
|CADJPY-
|41
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GaitameFinest-LIVE" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
29%
0
0
USD
USD
106K
JPY
JPY
15
97%
1 073
71%
63%
2.00
2 365.93
JPY
JPY
12%
1:25