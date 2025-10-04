SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Anomaly Technical
Mitsuo Wada

Anomaly Technical

Mitsuo Wada
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 28%
GaitameFinest-LIVE
1:25
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 071
Transacciones Rentables:
769 (71.80%)
Transacciones Irrentables:
302 (28.20%)
Mejor transacción:
567 606.00 JPY
Peor transacción:
-270 382.00 JPY
Beneficio Bruto:
5 068 400.00 JPY (109 012 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 530 063.00 JPY (51 691 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (240 720.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
663 711.00 JPY (15)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
63.12%
Carga máxima del depósito:
64.15%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.57
Transacciones Largas:
596 (55.65%)
Transacciones Cortas:
475 (44.35%)
Factor de Beneficio:
2.00
Beneficio Esperado:
2 370.06 JPY
Beneficio medio:
6 590.90 JPY
Pérdidas medias:
-8 377.69 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-7 289.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-270 382.00 JPY (1)
Crecimiento al mes:
-5.75%
Pronóstico anual:
-69.73%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
161 465.00 JPY
Máxima:
711 906.00 JPY (6.12%)
Reducción relativa:
De balance:
11.53% (709 915.00 JPY)
De fondos:
3.99% (432 939.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD- 272
NZDCAD- 151
AUDNZD- 131
USDJPY- 120
GBPJPY- 67
AUDCHF- 54
EURGBP- 47
NZDCHF- 46
EURCHF- 36
CADCHF- 32
EURUSD- 24
EURAUD- 24
CHFJPY- 17
EURJPY- 15
AUDJPY- 14
GBPCHF- 8
USDCHF- 6
NZDJPY- 5
CADJPY- 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD- 788
NZDCAD- 442
AUDNZD- 424
USDJPY- 11K
GBPJPY- 3.4K
AUDCHF- 175
EURGBP- 82
NZDCHF- 130
EURCHF- 55
CADCHF- 37
EURUSD- 4.5K
EURAUD- 36
CHFJPY- 22
EURJPY- 1.6K
AUDJPY- 27
GBPCHF- 6
USDCHF- 4
NZDJPY- 7
CADJPY- 6
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD- 8.5K
NZDCAD- 11K
AUDNZD- 7.1K
USDJPY- 5.2K
GBPJPY- 2.1K
AUDCHF- 3.9K
EURGBP- 3.9K
NZDCHF- 3.9K
EURCHF- 3K
CADCHF- 2.1K
EURUSD- 2.4K
EURAUD- 106
CHFJPY- 1.2K
EURJPY- 932
AUDJPY- 1.5K
GBPCHF- 272
USDCHF- 211
NZDJPY- 391
CADJPY- 41
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +567 606.00 JPY
Peor transacción: -270 382 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +240 720.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -7 289.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GaitameFinest-LIVE" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

EA

Anomaly_Technical


No hay comentarios
2025.11.28 03:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 01:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.04 03:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 03:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Anomaly Technical
30 USD al mes
28%
0
0
USD
106K
JPY
15
97%
1 071
71%
63%
2.00
2 370.06
JPY
12%
1:25
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.