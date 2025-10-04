SinaisSeções
Mitsuo Wada

Anomaly Technical

Mitsuo Wada
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 28%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 071
Negociações com lucro:
769 (71.80%)
Negociações com perda:
302 (28.20%)
Melhor negociação:
567 606.00 JPY
Pior negociação:
-270 382.00 JPY
Lucro bruto:
5 068 400.00 JPY (109 012 pips)
Perda bruta:
-2 530 063.00 JPY (51 691 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (240 720.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
663 711.00 JPY (15)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
63.12%
Depósito máximo carregado:
64.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.57
Negociações longas:
596 (55.65%)
Negociações curtas:
475 (44.35%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
2 370.06 JPY
Lucro médio:
6 590.90 JPY
Perda média:
-8 377.69 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-7 289.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-270 382.00 JPY (1)
Crescimento mensal:
-5.75%
Previsão anual:
-69.73%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
161 465.00 JPY
Máximo:
711 906.00 JPY (6.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.53% (709 915.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
3.99% (432 939.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD- 272
NZDCAD- 151
AUDNZD- 131
USDJPY- 120
GBPJPY- 67
AUDCHF- 54
EURGBP- 47
NZDCHF- 46
EURCHF- 36
CADCHF- 32
EURUSD- 24
EURAUD- 24
CHFJPY- 17
EURJPY- 15
AUDJPY- 14
GBPCHF- 8
USDCHF- 6
NZDJPY- 5
CADJPY- 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD- 788
NZDCAD- 442
AUDNZD- 424
USDJPY- 11K
GBPJPY- 3.4K
AUDCHF- 175
EURGBP- 82
NZDCHF- 130
EURCHF- 55
CADCHF- 37
EURUSD- 4.5K
EURAUD- 36
CHFJPY- 22
EURJPY- 1.6K
AUDJPY- 27
GBPCHF- 6
USDCHF- 4
NZDJPY- 7
CADJPY- 6
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD- 8.5K
NZDCAD- 11K
AUDNZD- 7.1K
USDJPY- 5.2K
GBPJPY- 2.1K
AUDCHF- 3.9K
EURGBP- 3.9K
NZDCHF- 3.9K
EURCHF- 3K
CADCHF- 2.1K
EURUSD- 2.4K
EURAUD- 106
CHFJPY- 1.2K
EURJPY- 932
AUDJPY- 1.5K
GBPCHF- 272
USDCHF- 211
NZDJPY- 391
CADJPY- 41
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +567 606.00 JPY
Pior negociação: -270 382 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +240 720.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -7 289.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GaitameFinest-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

EA

Anomaly_Technical


Sem comentários
2025.11.28 03:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 01:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.04 03:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 03:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
