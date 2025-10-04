- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 071
Negociações com lucro:
769 (71.80%)
Negociações com perda:
302 (28.20%)
Melhor negociação:
567 606.00 JPY
Pior negociação:
-270 382.00 JPY
Lucro bruto:
5 068 400.00 JPY (109 012 pips)
Perda bruta:
-2 530 063.00 JPY (51 691 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (240 720.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
663 711.00 JPY (15)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
63.12%
Depósito máximo carregado:
64.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.57
Negociações longas:
596 (55.65%)
Negociações curtas:
475 (44.35%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
2 370.06 JPY
Lucro médio:
6 590.90 JPY
Perda média:
-8 377.69 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-7 289.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-270 382.00 JPY (1)
Crescimento mensal:
-5.75%
Previsão anual:
-69.73%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
161 465.00 JPY
Máximo:
711 906.00 JPY (6.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.53% (709 915.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
3.99% (432 939.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD-
|272
|NZDCAD-
|151
|AUDNZD-
|131
|USDJPY-
|120
|GBPJPY-
|67
|AUDCHF-
|54
|EURGBP-
|47
|NZDCHF-
|46
|EURCHF-
|36
|CADCHF-
|32
|EURUSD-
|24
|EURAUD-
|24
|CHFJPY-
|17
|EURJPY-
|15
|AUDJPY-
|14
|GBPCHF-
|8
|USDCHF-
|6
|NZDJPY-
|5
|CADJPY-
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD-
|788
|NZDCAD-
|442
|AUDNZD-
|424
|USDJPY-
|11K
|GBPJPY-
|3.4K
|AUDCHF-
|175
|EURGBP-
|82
|NZDCHF-
|130
|EURCHF-
|55
|CADCHF-
|37
|EURUSD-
|4.5K
|EURAUD-
|36
|CHFJPY-
|22
|EURJPY-
|1.6K
|AUDJPY-
|27
|GBPCHF-
|6
|USDCHF-
|4
|NZDJPY-
|7
|CADJPY-
|6
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD-
|8.5K
|NZDCAD-
|11K
|AUDNZD-
|7.1K
|USDJPY-
|5.2K
|GBPJPY-
|2.1K
|AUDCHF-
|3.9K
|EURGBP-
|3.9K
|NZDCHF-
|3.9K
|EURCHF-
|3K
|CADCHF-
|2.1K
|EURUSD-
|2.4K
|EURAUD-
|106
|CHFJPY-
|1.2K
|EURJPY-
|932
|AUDJPY-
|1.5K
|GBPCHF-
|272
|USDCHF-
|211
|NZDJPY-
|391
|CADJPY-
|41
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GaitameFinest-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
