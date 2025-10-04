SegnaliSezioni
Mitsuo Wada

Anomaly Technical

Mitsuo Wada
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
13 (56.52%)
Loss Trade:
10 (43.48%)
Best Trade:
229 642.00 JPY
Worst Trade:
-97 485.00 JPY
Profitto lordo:
828 834.00 JPY (2 505 pips)
Perdita lorda:
-421 775.00 JPY (1 546 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (241 494.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
242 106.00 JPY (4)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.90
Long Trade:
11 (47.83%)
Short Trade:
12 (52.17%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
17 698.22 JPY
Profitto medio:
63 756.46 JPY
Perdita media:
-42 177.50 JPY
Massime perdite consecutive:
5 (-213 900.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-213 900.00 JPY (5)
Crescita mensile:
4.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
161 465.00 JPY
Massimale:
213 900.00 JPY (2.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Per equità:
0.00% (0.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY- 13
EURJPY- 5
GBPJPY- 4
EURUSD- 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY- 2.5K
EURJPY- 108
GBPJPY- 391
EURUSD- 608
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY- 661
EURJPY- 32
GBPJPY- 126
EURUSD- 140
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +229 642.00 JPY
Worst Trade: -97 485 JPY
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +241 494.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -213 900.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.04 03:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 03:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
