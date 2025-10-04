- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
13 (56.52%)
Loss Trade:
10 (43.48%)
Best Trade:
229 642.00 JPY
Worst Trade:
-97 485.00 JPY
Profitto lordo:
828 834.00 JPY (2 505 pips)
Perdita lorda:
-421 775.00 JPY (1 546 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (241 494.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
242 106.00 JPY (4)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.90
Long Trade:
11 (47.83%)
Short Trade:
12 (52.17%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
17 698.22 JPY
Profitto medio:
63 756.46 JPY
Perdita media:
-42 177.50 JPY
Massime perdite consecutive:
5 (-213 900.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-213 900.00 JPY (5)
Crescita mensile:
4.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
161 465.00 JPY
Massimale:
213 900.00 JPY (2.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Per equità:
0.00% (0.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY-
|13
|EURJPY-
|5
|GBPJPY-
|4
|EURUSD-
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY-
|2.5K
|EURJPY-
|108
|GBPJPY-
|391
|EURUSD-
|608
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY-
|661
|EURJPY-
|32
|GBPJPY-
|126
|EURUSD-
|140
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +229 642.00 JPY
Worst Trade: -97 485 JPY
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +241 494.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -213 900.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
