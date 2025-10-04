- 자본
- 축소
트레이드:
1 080
이익 거래:
774 (71.66%)
손실 거래:
306 (28.33%)
최고의 거래:
567 606.00 JPY
최악의 거래:
-270 382.00 JPY
총 수익:
5 070 910.00 JPY (109 639 pips)
총 손실:
-2 530 955.00 JPY (51 922 pips)
연속 최대 이익:
30 (240 720.00 JPY)
연속 최대 이익:
663 711.00 JPY (15)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
61.20%
최대 입금량:
64.15%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.57
롱(주식매수):
600 (55.56%)
숏(주식차입매도):
480 (44.44%)
수익 요인:
2.00
기대수익:
2 351.81 JPY
평균 이익:
6 551.56 JPY
평균 손실:
-8 271.09 JPY
연속 최대 손실:
15 (-7 289.00 JPY)
연속 최대 손실:
-270 382.00 JPY (1)
월별 성장률:
-2.55%
연간 예측:
-30.94%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
161 465.00 JPY
최대한의:
711 906.00 JPY (6.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.53% (709 915.00 JPY)
자본금별:
3.99% (432 939.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD-
|272
|NZDCAD-
|151
|AUDNZD-
|131
|USDJPY-
|123
|GBPJPY-
|69
|AUDCHF-
|54
|EURGBP-
|47
|NZDCHF-
|46
|EURCHF-
|36
|CADCHF-
|32
|EURUSD-
|25
|EURAUD-
|24
|EURJPY-
|18
|CHFJPY-
|17
|AUDJPY-
|14
|GBPCHF-
|8
|USDCHF-
|6
|NZDJPY-
|5
|CADJPY-
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD-
|788
|NZDCAD-
|442
|AUDNZD-
|424
|USDJPY-
|11K
|GBPJPY-
|3.4K
|AUDCHF-
|175
|EURGBP-
|82
|NZDCHF-
|130
|EURCHF-
|55
|CADCHF-
|37
|EURUSD-
|4.5K
|EURAUD-
|36
|EURJPY-
|1.6K
|CHFJPY-
|22
|AUDJPY-
|27
|GBPCHF-
|6
|USDCHF-
|4
|NZDJPY-
|7
|CADJPY-
|6
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD-
|8.5K
|NZDCAD-
|11K
|AUDNZD-
|7.1K
|USDJPY-
|5K
|GBPJPY-
|2.3K
|AUDCHF-
|3.9K
|EURGBP-
|3.9K
|NZDCHF-
|3.9K
|EURCHF-
|3K
|CADCHF-
|2.1K
|EURUSD-
|2.5K
|EURAUD-
|106
|EURJPY-
|1.1K
|CHFJPY-
|1.2K
|AUDJPY-
|1.5K
|GBPCHF-
|272
|USDCHF-
|211
|NZDJPY-
|391
|CADJPY-
|41
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +567 606.00 JPY
최악의 거래: -270 382 JPY
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +240 720.00 JPY
연속 최대 손실: -7 289.00 JPY
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GaitameFinest-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
30%
0
0
USD
USD
107K
JPY
JPY
16
97%
1 080
71%
61%
2.00
2 351.81
JPY
JPY
12%
1:25