Mitsuo Wada

Anomaly Technical

Mitsuo Wada
0 리뷰
안정성
16
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 30%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 080
이익 거래:
774 (71.66%)
손실 거래:
306 (28.33%)
최고의 거래:
567 606.00 JPY
최악의 거래:
-270 382.00 JPY
총 수익:
5 070 910.00 JPY (109 639 pips)
총 손실:
-2 530 955.00 JPY (51 922 pips)
연속 최대 이익:
30 (240 720.00 JPY)
연속 최대 이익:
663 711.00 JPY (15)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
61.20%
최대 입금량:
64.15%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.57
롱(주식매수):
600 (55.56%)
숏(주식차입매도):
480 (44.44%)
수익 요인:
2.00
기대수익:
2 351.81 JPY
평균 이익:
6 551.56 JPY
평균 손실:
-8 271.09 JPY
연속 최대 손실:
15 (-7 289.00 JPY)
연속 최대 손실:
-270 382.00 JPY (1)
월별 성장률:
-2.55%
연간 예측:
-30.94%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
161 465.00 JPY
최대한의:
711 906.00 JPY (6.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.53% (709 915.00 JPY)
자본금별:
3.99% (432 939.00 JPY)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD- 272
NZDCAD- 151
AUDNZD- 131
USDJPY- 123
GBPJPY- 69
AUDCHF- 54
EURGBP- 47
NZDCHF- 46
EURCHF- 36
CADCHF- 32
EURUSD- 25
EURAUD- 24
EURJPY- 18
CHFJPY- 17
AUDJPY- 14
GBPCHF- 8
USDCHF- 6
NZDJPY- 5
CADJPY- 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD- 788
NZDCAD- 442
AUDNZD- 424
USDJPY- 11K
GBPJPY- 3.4K
AUDCHF- 175
EURGBP- 82
NZDCHF- 130
EURCHF- 55
CADCHF- 37
EURUSD- 4.5K
EURAUD- 36
EURJPY- 1.6K
CHFJPY- 22
AUDJPY- 27
GBPCHF- 6
USDCHF- 4
NZDJPY- 7
CADJPY- 6
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD- 8.5K
NZDCAD- 11K
AUDNZD- 7.1K
USDJPY- 5K
GBPJPY- 2.3K
AUDCHF- 3.9K
EURGBP- 3.9K
NZDCHF- 3.9K
EURCHF- 3K
CADCHF- 2.1K
EURUSD- 2.5K
EURAUD- 106
EURJPY- 1.1K
CHFJPY- 1.2K
AUDJPY- 1.5K
GBPCHF- 272
USDCHF- 211
NZDJPY- 391
CADJPY- 41
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +567 606.00 JPY
최악의 거래: -270 382 JPY
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +240 720.00 JPY
연속 최대 손실: -7 289.00 JPY

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GaitameFinest-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

EA

Anomaly_Technical


리뷰 없음
2025.11.28 03:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 01:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.04 03:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 03:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
