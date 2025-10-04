- 成長
トレード:
1 071
利益トレード:
769 (71.80%)
損失トレード:
302 (28.20%)
ベストトレード:
567 606.00 JPY
最悪のトレード:
-270 382.00 JPY
総利益:
5 068 400.00 JPY (109 012 pips)
総損失:
-2 530 063.00 JPY (51 691 pips)
最大連続の勝ち:
30 (240 720.00 JPY)
最大連続利益:
663 711.00 JPY (15)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
63.12%
最大入金額:
64.15%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.57
長いトレード:
596 (55.65%)
短いトレード:
475 (44.35%)
プロフィットファクター:
2.00
期待されたペイオフ:
2 370.06 JPY
平均利益:
6 590.90 JPY
平均損失:
-8 377.69 JPY
最大連続の負け:
15 (-7 289.00 JPY)
最大連続損失:
-270 382.00 JPY (1)
月間成長:
-5.75%
年間予想:
-69.73%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
161 465.00 JPY
最大の:
711 906.00 JPY (6.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.53% (709 915.00 JPY)
エクイティによる:
3.99% (432 939.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD-
|272
|NZDCAD-
|151
|AUDNZD-
|131
|USDJPY-
|120
|GBPJPY-
|67
|AUDCHF-
|54
|EURGBP-
|47
|NZDCHF-
|46
|EURCHF-
|36
|CADCHF-
|32
|EURUSD-
|24
|EURAUD-
|24
|CHFJPY-
|17
|EURJPY-
|15
|AUDJPY-
|14
|GBPCHF-
|8
|USDCHF-
|6
|NZDJPY-
|5
|CADJPY-
|2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD-
|788
|NZDCAD-
|442
|AUDNZD-
|424
|USDJPY-
|11K
|GBPJPY-
|3.4K
|AUDCHF-
|175
|EURGBP-
|82
|NZDCHF-
|130
|EURCHF-
|55
|CADCHF-
|37
|EURUSD-
|4.5K
|EURAUD-
|36
|CHFJPY-
|22
|EURJPY-
|1.6K
|AUDJPY-
|27
|GBPCHF-
|6
|USDCHF-
|4
|NZDJPY-
|7
|CADJPY-
|6
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD-
|8.5K
|NZDCAD-
|11K
|AUDNZD-
|7.1K
|USDJPY-
|5.2K
|GBPJPY-
|2.1K
|AUDCHF-
|3.9K
|EURGBP-
|3.9K
|NZDCHF-
|3.9K
|EURCHF-
|3K
|CADCHF-
|2.1K
|EURUSD-
|2.4K
|EURAUD-
|106
|CHFJPY-
|1.2K
|EURJPY-
|932
|AUDJPY-
|1.5K
|GBPCHF-
|272
|USDCHF-
|211
|NZDJPY-
|391
|CADJPY-
|41
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +567 606.00 JPY
最悪のトレード: -270 382 JPY
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +240 720.00 JPY
最大連続損失: -7 289.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GaitameFinest-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
