シグナル / MetaTrader 5 / Anomaly Technical
Mitsuo Wada

Anomaly Technical

Mitsuo Wada
レビュー0件
信頼性
15週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 28%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 071
利益トレード:
769 (71.80%)
損失トレード:
302 (28.20%)
ベストトレード:
567 606.00 JPY
最悪のトレード:
-270 382.00 JPY
総利益:
5 068 400.00 JPY (109 012 pips)
総損失:
-2 530 063.00 JPY (51 691 pips)
最大連続の勝ち:
30 (240 720.00 JPY)
最大連続利益:
663 711.00 JPY (15)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
63.12%
最大入金額:
64.15%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.57
長いトレード:
596 (55.65%)
短いトレード:
475 (44.35%)
プロフィットファクター:
2.00
期待されたペイオフ:
2 370.06 JPY
平均利益:
6 590.90 JPY
平均損失:
-8 377.69 JPY
最大連続の負け:
15 (-7 289.00 JPY)
最大連続損失:
-270 382.00 JPY (1)
月間成長:
-5.75%
年間予想:
-69.73%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
161 465.00 JPY
最大の:
711 906.00 JPY (6.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.53% (709 915.00 JPY)
エクイティによる:
3.99% (432 939.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD- 272
NZDCAD- 151
AUDNZD- 131
USDJPY- 120
GBPJPY- 67
AUDCHF- 54
EURGBP- 47
NZDCHF- 46
EURCHF- 36
CADCHF- 32
EURUSD- 24
EURAUD- 24
CHFJPY- 17
EURJPY- 15
AUDJPY- 14
GBPCHF- 8
USDCHF- 6
NZDJPY- 5
CADJPY- 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD- 788
NZDCAD- 442
AUDNZD- 424
USDJPY- 11K
GBPJPY- 3.4K
AUDCHF- 175
EURGBP- 82
NZDCHF- 130
EURCHF- 55
CADCHF- 37
EURUSD- 4.5K
EURAUD- 36
CHFJPY- 22
EURJPY- 1.6K
AUDJPY- 27
GBPCHF- 6
USDCHF- 4
NZDJPY- 7
CADJPY- 6
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD- 8.5K
NZDCAD- 11K
AUDNZD- 7.1K
USDJPY- 5.2K
GBPJPY- 2.1K
AUDCHF- 3.9K
EURGBP- 3.9K
NZDCHF- 3.9K
EURCHF- 3K
CADCHF- 2.1K
EURUSD- 2.4K
EURAUD- 106
CHFJPY- 1.2K
EURJPY- 932
AUDJPY- 1.5K
GBPCHF- 272
USDCHF- 211
NZDJPY- 391
CADJPY- 41
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +567 606.00 JPY
最悪のトレード: -270 382 JPY
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +240 720.00 JPY
最大連続損失: -7 289.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GaitameFinest-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

EA

Anomaly_Technical

レビューなし
2025.11.28 03:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 01:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.04 03:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 03:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
