Mitsuo Wada

Anomaly Technical

Mitsuo Wada
0条评论
可靠性
14
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 28%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 070
盈利交易:
768 (71.77%)
亏损交易:
302 (28.22%)
最好交易:
567 606.00 JPY
最差交易:
-270 382.00 JPY
毛利:
5 068 000.00 JPY (108 812 pips)
毛利亏损:
-2 530 063.00 JPY (51 691 pips)
最大连续赢利:
30 (240 720.00 JPY)
最大连续盈利:
663 711.00 JPY (15)
夏普比率:
0.08
交易活动:
63.12%
最大入金加载:
64.15%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.56
长期交易:
595 (55.61%)
短期交易:
475 (44.39%)
利润因子:
2.00
预期回报:
2 371.90 JPY
平均利润:
6 598.96 JPY
平均损失:
-8 377.69 JPY
最大连续失误:
15 (-7 289.00 JPY)
最大连续亏损:
-270 382.00 JPY (1)
每月增长:
-5.31%
年度预测:
-64.38%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
161 465.00 JPY
最大值:
711 906.00 JPY (6.12%)
相对跌幅:
结余:
11.53% (709 915.00 JPY)
净值:
3.99% (432 939.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD- 272
NZDCAD- 151
AUDNZD- 131
USDJPY- 120
GBPJPY- 67
AUDCHF- 54
EURGBP- 47
NZDCHF- 46
EURCHF- 36
CADCHF- 32
EURUSD- 24
EURAUD- 24
CHFJPY- 17
EURJPY- 14
AUDJPY- 14
GBPCHF- 8
USDCHF- 6
NZDJPY- 5
CADJPY- 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD- 788
NZDCAD- 442
AUDNZD- 424
USDJPY- 11K
GBPJPY- 3.4K
AUDCHF- 175
EURGBP- 82
NZDCHF- 130
EURCHF- 55
CADCHF- 37
EURUSD- 4.5K
EURAUD- 36
CHFJPY- 22
EURJPY- 1.6K
AUDJPY- 27
GBPCHF- 6
USDCHF- 4
NZDJPY- 7
CADJPY- 6
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD- 8.5K
NZDCAD- 11K
AUDNZD- 7.1K
USDJPY- 5.2K
GBPJPY- 2.1K
AUDCHF- 3.9K
EURGBP- 3.9K
NZDCHF- 3.9K
EURCHF- 3K
CADCHF- 2.1K
EURUSD- 2.4K
EURAUD- 106
CHFJPY- 1.2K
EURJPY- 732
AUDJPY- 1.5K
GBPCHF- 272
USDCHF- 211
NZDJPY- 391
CADJPY- 41
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +567 606.00 JPY
最差交易: -270 382 JPY
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +240 720.00 JPY
最大连续亏损: -7 289.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GaitameFinest-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EA

Anomaly_Technical


没有评论
2025.11.28 03:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 01:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.04 03:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 03:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
