交易:
1 070
盈利交易:
768 (71.77%)
亏损交易:
302 (28.22%)
最好交易:
567 606.00 JPY
最差交易:
-270 382.00 JPY
毛利:
5 068 000.00 JPY (108 812 pips)
毛利亏损:
-2 530 063.00 JPY (51 691 pips)
最大连续赢利:
30 (240 720.00 JPY)
最大连续盈利:
663 711.00 JPY (15)
夏普比率:
0.08
交易活动:
63.12%
最大入金加载:
64.15%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.56
长期交易:
595 (55.61%)
短期交易:
475 (44.39%)
利润因子:
2.00
预期回报:
2 371.90 JPY
平均利润:
6 598.96 JPY
平均损失:
-8 377.69 JPY
最大连续失误:
15 (-7 289.00 JPY)
最大连续亏损:
-270 382.00 JPY (1)
每月增长:
-5.31%
年度预测:
-64.38%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
161 465.00 JPY
最大值:
711 906.00 JPY (6.12%)
相对跌幅:
结余:
11.53% (709 915.00 JPY)
净值:
3.99% (432 939.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD-
|272
|NZDCAD-
|151
|AUDNZD-
|131
|USDJPY-
|120
|GBPJPY-
|67
|AUDCHF-
|54
|EURGBP-
|47
|NZDCHF-
|46
|EURCHF-
|36
|CADCHF-
|32
|EURUSD-
|24
|EURAUD-
|24
|CHFJPY-
|17
|EURJPY-
|14
|AUDJPY-
|14
|GBPCHF-
|8
|USDCHF-
|6
|NZDJPY-
|5
|CADJPY-
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD-
|788
|NZDCAD-
|442
|AUDNZD-
|424
|USDJPY-
|11K
|GBPJPY-
|3.4K
|AUDCHF-
|175
|EURGBP-
|82
|NZDCHF-
|130
|EURCHF-
|55
|CADCHF-
|37
|EURUSD-
|4.5K
|EURAUD-
|36
|CHFJPY-
|22
|EURJPY-
|1.6K
|AUDJPY-
|27
|GBPCHF-
|6
|USDCHF-
|4
|NZDJPY-
|7
|CADJPY-
|6
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD-
|8.5K
|NZDCAD-
|11K
|AUDNZD-
|7.1K
|USDJPY-
|5.2K
|GBPJPY-
|2.1K
|AUDCHF-
|3.9K
|EURGBP-
|3.9K
|NZDCHF-
|3.9K
|EURCHF-
|3K
|CADCHF-
|2.1K
|EURUSD-
|2.4K
|EURAUD-
|106
|CHFJPY-
|1.2K
|EURJPY-
|732
|AUDJPY-
|1.5K
|GBPCHF-
|272
|USDCHF-
|211
|NZDJPY-
|391
|CADJPY-
|41
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +567 606.00 JPY
最差交易: -270 382 JPY
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +240 720.00 JPY
最大连续亏损: -7 289.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GaitameFinest-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
28%
0
0
USD
USD
105K
JPY
JPY
14
97%
1 070
71%
63%
2.00
2 371.90
JPY
JPY
12%
1:25