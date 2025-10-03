SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / JulAndy
Julien Buratto

JulAndy

Julien Buratto
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
OANDATMS-MT5
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
82 (68.33%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (31.67%)
En iyi işlem:
10.36 EUR
En kötü işlem:
-10.66 EUR
Brüt kâr:
267.07 EUR (27 344 pips)
Brüt zarar:
-78.84 EUR (5 854 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (46.63 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
46.63 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
85.07%
Maks. mevduat yükü:
6.38%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.33
Alış işlemleri:
118 (98.33%)
Satış işlemleri:
2 (1.67%)
Kâr faktörü:
3.39
Beklenen getiri:
1.57 EUR
Ortalama kâr:
3.26 EUR
Ortalama zarar:
-2.07 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-15.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-29.75 EUR (4)
Aylık büyüme:
10.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.54 EUR
Maksimum:
29.75 EUR (9.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.90% (15.72 EUR)
Varlığa göre:
0.17% (7.30 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.pro 120
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.pro 215
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.pro 21K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.36 EUR
En kötü işlem: -11 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +46.63 EUR
Maksimum ardışık zarar: -15.72 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDATMS-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This signals are meant for EURUSD and I suggest to setup a small account with 1000€ for each 0.01

Currently I’m very happy with this new automated EA.


İnceleme yok
2025.10.03 20:55 2025.10.03 20:55:39  

Published for friends, get in touch before you subscribe

2025.10.03 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JulAndy
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
4.2K
EUR
8
100%
120
68%
85%
3.38
1.57
EUR
2%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.