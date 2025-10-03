SignauxSections
Julien Buratto

JulAndy

Julien Buratto
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
120
Bénéfice trades:
82 (68.33%)
Perte trades:
38 (31.67%)
Meilleure transaction:
10.36 EUR
Pire transaction:
-10.66 EUR
Bénéfice brut:
267.07 EUR (27 344 pips)
Perte brute:
-78.84 EUR (5 854 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (46.63 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
46.63 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.48
Activité de trading:
85.07%
Charge de dépôt maximale:
6.38%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.33
Longs trades:
118 (98.33%)
Courts trades:
2 (1.67%)
Facteur de profit:
3.39
Rendement attendu:
1.57 EUR
Bénéfice moyen:
3.26 EUR
Perte moyenne:
-2.07 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-15.72 EUR)
Perte consécutive maximale:
-29.75 EUR (4)
Croissance mensuelle:
10.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.54 EUR
Maximal:
29.75 EUR (9.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.90% (15.72 EUR)
Par fonds propres:
0.17% (7.30 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.pro 120
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.pro 215
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.pro 21K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.36 EUR
Pire transaction: -11 EUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +46.63 EUR
Perte consécutive maximale: -15.72 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDATMS-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This signals are meant for EURUSD and I suggest to setup a small account with 1000€ for each 0.01

Currently I’m very happy with this new automated EA.


Aucun avis
2025.10.03 20:55 2025.10.03 20:55:39  

Published for friends, get in touch before you subscribe

2025.10.03 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
