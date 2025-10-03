СигналыРазделы
JulAndy
Julien Buratto

JulAndy

Julien Buratto
0 отзывов
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
473
Прибыльных трейдов:
334 (70.61%)
Убыточных трейдов:
139 (29.39%)
Лучший трейд:
63.94 EUR
Худший трейд:
-99.68 EUR
Общая прибыль:
2 347.89 EUR (62 140 pips)
Общий убыток:
-2 115.12 EUR (38 318 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (126.21 EUR)
Макс. прибыль в серии:
200.95 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
94.00%
Макс. загрузка депозита:
108.45%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
471 (99.58%)
Коротких трейдов:
2 (0.42%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.49 EUR
Средняя прибыль:
7.03 EUR
Средний убыток:
-15.22 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-646.65 EUR)
Макс. убыток в серии:
-646.65 EUR (11)
Прирост в месяц:
8.10%
Годовой прогноз:
98.29%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
981.20 EUR
Максимальная:
1 237.17 EUR (304.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.93% (1 233.22 EUR)
По эквити:
16.19% (690.06 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.pro 473
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.pro 265
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.pro 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +63.94 EUR
Худший трейд: -100 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +126.21 EUR
Макс. убыток в серии: -646.65 EUR

This signals are meant for EURUSD and I suggest to setup a small account with 1000€ for each 0.01

Currently I’m very happy with this new automated EA.


Нет отзывов
