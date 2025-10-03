- Прирост
Всего трейдов:
473
Прибыльных трейдов:
334 (70.61%)
Убыточных трейдов:
139 (29.39%)
Лучший трейд:
63.94 EUR
Худший трейд:
-99.68 EUR
Общая прибыль:
2 347.89 EUR (62 140 pips)
Общий убыток:
-2 115.12 EUR (38 318 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (126.21 EUR)
Макс. прибыль в серии:
200.95 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
94.00%
Макс. загрузка депозита:
108.45%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
471 (99.58%)
Коротких трейдов:
2 (0.42%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.49 EUR
Средняя прибыль:
7.03 EUR
Средний убыток:
-15.22 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-646.65 EUR)
Макс. убыток в серии:
-646.65 EUR (11)
Прирост в месяц:
8.10%
Годовой прогноз:
98.29%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
981.20 EUR
Максимальная:
1 237.17 EUR (304.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.93% (1 233.22 EUR)
По эквити:
16.19% (690.06 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|473
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.pro
|265
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.pro
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +63.94 EUR
Худший трейд: -100 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +126.21 EUR
Макс. убыток в серии: -646.65 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDATMS-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
This signals are meant for EURUSD and I suggest to setup a small account with 1000€ for each 0.01
Currently I’m very happy with this new automated EA.
