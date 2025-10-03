- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
120
Profit Trade:
82 (68.33%)
Loss Trade:
38 (31.67%)
Best Trade:
10.36 EUR
Worst Trade:
-10.66 EUR
Profitto lordo:
267.07 EUR (27 344 pips)
Perdita lorda:
-78.84 EUR (5 854 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (46.63 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
46.63 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
85.07%
Massimo carico di deposito:
6.38%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.33
Long Trade:
118 (98.33%)
Short Trade:
2 (1.67%)
Fattore di profitto:
3.39
Profitto previsto:
1.57 EUR
Profitto medio:
3.26 EUR
Perdita media:
-2.07 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-15.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-29.75 EUR (4)
Crescita mensile:
10.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.54 EUR
Massimale:
29.75 EUR (9.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.90% (15.72 EUR)
Per equità:
0.17% (7.30 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.pro
|215
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.pro
|21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.36 EUR
Worst Trade: -11 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +46.63 EUR
Massima perdita consecutiva: -15.72 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDATMS-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This signals are meant for EURUSD and I suggest to setup a small account with 1000€ for each 0.01
Currently I’m very happy with this new automated EA.
Published for friends, get in touch before you subscribe
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
20%
0
0
USD
USD
4.2K
EUR
EUR
8
100%
120
68%
85%
3.38
1.57
EUR
EUR
2%
1:100