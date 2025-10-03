SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / JulAndy
Julien Buratto

JulAndy

Julien Buratto
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
OANDATMS-MT5
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
120
Profit Trade:
82 (68.33%)
Loss Trade:
38 (31.67%)
Best Trade:
10.36 EUR
Worst Trade:
-10.66 EUR
Profitto lordo:
267.07 EUR (27 344 pips)
Perdita lorda:
-78.84 EUR (5 854 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (46.63 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
46.63 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
85.07%
Massimo carico di deposito:
6.38%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.33
Long Trade:
118 (98.33%)
Short Trade:
2 (1.67%)
Fattore di profitto:
3.39
Profitto previsto:
1.57 EUR
Profitto medio:
3.26 EUR
Perdita media:
-2.07 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-15.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-29.75 EUR (4)
Crescita mensile:
10.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.54 EUR
Massimale:
29.75 EUR (9.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.90% (15.72 EUR)
Per equità:
0.17% (7.30 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.pro 120
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.pro 215
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.pro 21K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.36 EUR
Worst Trade: -11 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +46.63 EUR
Massima perdita consecutiva: -15.72 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDATMS-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This signals are meant for EURUSD and I suggest to setup a small account with 1000€ for each 0.01

Currently I’m very happy with this new automated EA.


Non ci sono recensioni
2025.10.03 20:55 2025.10.03 20:55:39  

Published for friends, get in touch before you subscribe

2025.10.03 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JulAndy
30USD al mese
20%
0
0
USD
4.2K
EUR
8
100%
120
68%
85%
3.38
1.57
EUR
2%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.