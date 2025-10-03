- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
473
盈利交易:
334 (70.61%)
亏损交易:
139 (29.39%)
最好交易:
63.94 EUR
最差交易:
-99.68 EUR
毛利:
2 347.89 EUR (62 140 pips)
毛利亏损:
-2 115.12 EUR (38 318 pips)
最大连续赢利:
13 (126.21 EUR)
最大连续盈利:
200.95 EUR (6)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
94.00%
最大入金加载:
108.45%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.19
长期交易:
471 (99.58%)
短期交易:
2 (0.42%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.49 EUR
平均利润:
7.03 EUR
平均损失:
-15.22 EUR
最大连续失误:
11 (-646.65 EUR)
最大连续亏损:
-646.65 EUR (11)
每月增长:
8.10%
年度预测:
98.29%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
981.20 EUR
最大值:
1 237.17 EUR (304.74%)
相对跌幅:
结余:
28.93% (1 233.22 EUR)
净值:
16.19% (690.06 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|473
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.pro
|265
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.pro
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +63.94 EUR
最差交易: -100 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +126.21 EUR
最大连续亏损: -646.65 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDATMS-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
This signals are meant for EURUSD and I suggest to setup a small account with 1000€ for each 0.01
Currently I’m very happy with this new automated EA.
没有评论
