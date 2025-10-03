信号部分
Julien Buratto

JulAndy

Julien Buratto
增长自 2025 -1%
OANDATMS-MT5
1:100
交易:
473
盈利交易:
334 (70.61%)
亏损交易:
139 (29.39%)
最好交易:
63.94 EUR
最差交易:
-99.68 EUR
毛利:
2 347.89 EUR (62 140 pips)
毛利亏损:
-2 115.12 EUR (38 318 pips)
最大连续赢利:
13 (126.21 EUR)
最大连续盈利:
200.95 EUR (6)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
94.00%
最大入金加载:
108.45%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.19
长期交易:
471 (99.58%)
短期交易:
2 (0.42%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.49 EUR
平均利润:
7.03 EUR
平均损失:
-15.22 EUR
最大连续失误:
11 (-646.65 EUR)
最大连续亏损:
-646.65 EUR (11)
每月增长:
8.10%
年度预测:
98.29%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
981.20 EUR
最大值:
1 237.17 EUR (304.74%)
相对跌幅:
结余:
28.93% (1 233.22 EUR)
净值:
16.19% (690.06 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD.pro 473
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD.pro 265
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD.pro 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +63.94 EUR
最差交易: -100 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +126.21 EUR
最大连续亏损: -646.65 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDATMS-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

This signals are meant for EURUSD and I suggest to setup a small account with 1000€ for each 0.01

Currently I’m very happy with this new automated EA.


