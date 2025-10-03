シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / JulAndy
Julien Buratto

JulAndy

Julien Buratto
レビュー0件
20週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
OANDATMS-MT5
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
473
利益トレード:
334 (70.61%)
損失トレード:
139 (29.39%)
ベストトレード:
63.94 EUR
最悪のトレード:
-99.68 EUR
総利益:
2 347.89 EUR (62 140 pips)
総損失:
-2 115.12 EUR (38 318 pips)
最大連続の勝ち:
13 (126.21 EUR)
最大連続利益:
200.95 EUR (6)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
94.00%
最大入金額:
108.45%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.19
長いトレード:
471 (99.58%)
短いトレード:
2 (0.42%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
0.49 EUR
平均利益:
7.03 EUR
平均損失:
-15.22 EUR
最大連続の負け:
11 (-646.65 EUR)
最大連続損失:
-646.65 EUR (11)
月間成長:
7.34%
年間予想:
89.07%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
981.20 EUR
最大の:
1 237.17 EUR (304.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.93% (1 233.22 EUR)
エクイティによる:
16.19% (690.06 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD.pro 473
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD.pro 265
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD.pro 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +63.94 EUR
最悪のトレード: -100 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +126.21 EUR
最大連続損失: -646.65 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDATMS-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

This signals are meant for EURUSD and I suggest to setup a small account with 1000€ for each 0.01

Currently I’m very happy with this new automated EA.


レビューなし
2025.12.26 17:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 12:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 18:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 18:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 11:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 03:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 16:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 15:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 10:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 13:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
JulAndy
30 USD/月
-1%
0
0
USD
14K
EUR
20
98%
473
70%
94%
1.11
0.49
EUR
29%
1:100
