- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
473
利益トレード:
334 (70.61%)
損失トレード:
139 (29.39%)
ベストトレード:
63.94 EUR
最悪のトレード:
-99.68 EUR
総利益:
2 347.89 EUR (62 140 pips)
総損失:
-2 115.12 EUR (38 318 pips)
最大連続の勝ち:
13 (126.21 EUR)
最大連続利益:
200.95 EUR (6)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
94.00%
最大入金額:
108.45%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.19
長いトレード:
471 (99.58%)
短いトレード:
2 (0.42%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
0.49 EUR
平均利益:
7.03 EUR
平均損失:
-15.22 EUR
最大連続の負け:
11 (-646.65 EUR)
最大連続損失:
-646.65 EUR (11)
月間成長:
7.34%
年間予想:
89.07%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
981.20 EUR
最大の:
1 237.17 EUR (304.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.93% (1 233.22 EUR)
エクイティによる:
16.19% (690.06 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|473
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.pro
|265
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.pro
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +63.94 EUR
最悪のトレード: -100 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +126.21 EUR
最大連続損失: -646.65 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDATMS-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
This signals are meant for EURUSD and I suggest to setup a small account with 1000€ for each 0.01
Currently I’m very happy with this new automated EA.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-1%
0
0
USD
USD
14K
EUR
EUR
20
98%
473
70%
94%
1.11
0.49
EUR
EUR
29%
1:100