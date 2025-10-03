- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
481
Gewinntrades:
339 (70.47%)
Verlusttrades:
142 (29.52%)
Bester Trade:
63.94 EUR
Schlechtester Trade:
-99.68 EUR
Bruttoprofit:
2 439.22 EUR (62 977 pips)
Bruttoverlust:
-2 157.82 EUR (38 576 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (126.21 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
200.95 EUR (6)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading-Aktivität:
94.00%
Max deposit load:
108.45%
Letzter Trade:
50 Minuten
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.23
Long-Positionen:
479 (99.58%)
Short-Positionen:
2 (0.42%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.59 EUR
Durchschnittlicher Profit:
7.20 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-15.20 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-646.65 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-646.65 EUR (11)
Wachstum pro Monat :
7.29%
Jahresprognose:
88.44%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
981.20 EUR
Maximaler:
1 237.17 EUR (304.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.93% (1 233.22 EUR)
Kapital:
16.19% (690.06 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|481
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD.pro
|321
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD.pro
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDATMS-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
This signals are meant for EURUSD and I suggest to setup a small account with 1000€ for each 0.01
Currently I’m very happy with this new automated EA.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-1%
0
0
USD
USD
14K
EUR
EUR
20
98%
481
70%
94%
1.13
0.59
EUR
EUR
29%
1:100