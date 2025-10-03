SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / JulAndy
Julien Buratto

JulAndy

Julien Buratto
0 Bewertungen
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
481
Gewinntrades:
339 (70.47%)
Verlusttrades:
142 (29.52%)
Bester Trade:
63.94 EUR
Schlechtester Trade:
-99.68 EUR
Bruttoprofit:
2 439.22 EUR (62 977 pips)
Bruttoverlust:
-2 157.82 EUR (38 576 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (126.21 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
200.95 EUR (6)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading-Aktivität:
94.00%
Max deposit load:
108.45%
Letzter Trade:
50 Minuten
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.23
Long-Positionen:
479 (99.58%)
Short-Positionen:
2 (0.42%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.59 EUR
Durchschnittlicher Profit:
7.20 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-15.20 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-646.65 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-646.65 EUR (11)
Wachstum pro Monat :
7.29%
Jahresprognose:
88.44%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
981.20 EUR
Maximaler:
1 237.17 EUR (304.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.93% (1 233.22 EUR)
Kapital:
16.19% (690.06 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD.pro 481
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.pro 321
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.pro 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +63.94 EUR
Schlechtester Trade: -100 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +126.21 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -646.65 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDATMS-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This signals are meant for EURUSD and I suggest to setup a small account with 1000€ for each 0.01

Currently I’m very happy with this new automated EA.


Keine Bewertungen
