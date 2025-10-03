SeñalesSecciones
Julien Buratto

JulAndy

Julien Buratto
0 comentarios
20 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -1%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
473
Transacciones Rentables:
334 (70.61%)
Transacciones Irrentables:
139 (29.39%)
Mejor transacción:
63.94 EUR
Peor transacción:
-99.68 EUR
Beneficio Bruto:
2 347.89 EUR (62 140 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 115.12 EUR (38 318 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (126.21 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
200.95 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Actividad comercial:
94.00%
Carga máxima del depósito:
108.45%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.19
Transacciones Largas:
471 (99.58%)
Transacciones Cortas:
2 (0.42%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.49 EUR
Beneficio medio:
7.03 EUR
Pérdidas medias:
-15.22 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-646.65 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-646.65 EUR (11)
Crecimiento al mes:
7.34%
Pronóstico anual:
89.07%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
981.20 EUR
Máxima:
1 237.17 EUR (304.74%)
Reducción relativa:
De balance:
28.93% (1 233.22 EUR)
De fondos:
16.19% (690.06 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.pro 473
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.pro 265
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.pro 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +63.94 EUR
Peor transacción: -100 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +126.21 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -646.65 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDATMS-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

This signals are meant for EURUSD and I suggest to setup a small account with 1000€ for each 0.01

Currently I’m very happy with this new automated EA.


No hay comentarios
