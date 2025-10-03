- 자본
- 축소
트레이드:
517
이익 거래:
365 (70.59%)
손실 거래:
152 (29.40%)
최고의 거래:
63.94 EUR
최악의 거래:
-99.68 EUR
총 수익:
2 878.79 EUR (66 631 pips)
총 손실:
-2 275.92 EUR (39 491 pips)
연속 최대 이익:
13 (126.21 EUR)
연속 최대 이익:
200.95 EUR (6)
샤프 비율:
-0.07
거래 활동:
94.00%
최대 입금량:
108.45%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
35
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.49
롱(주식매수):
515 (99.61%)
숏(주식차입매도):
2 (0.39%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
1.17 EUR
평균 이익:
7.89 EUR
평균 손실:
-14.97 EUR
연속 최대 손실:
11 (-646.65 EUR)
연속 최대 손실:
-646.65 EUR (11)
월별 성장률:
8.51%
연간 예측:
103.21%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
981.20 EUR
최대한의:
1 237.17 EUR (304.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.93% (1 233.22 EUR)
자본금별:
16.19% (690.06 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|517
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD.pro
|688
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD.pro
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +63.94 EUR
최악의 거래: -100 EUR
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +126.21 EUR
연속 최대 손실: -646.65 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDATMS-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
This signals are meant for EURUSD and I suggest to setup a small account with 1000€ for each 0.01
Currently I’m very happy with this new automated EA.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1%
0
0
USD
USD
15K
EUR
EUR
22
98%
517
70%
94%
1.26
1.17
EUR
EUR
29%
1:100