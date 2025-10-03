SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / JulAndy
Julien Buratto

JulAndy

Julien Buratto
0 comentários
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -1%
OANDATMS-MT5
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
473
Negociações com lucro:
334 (70.61%)
Negociações com perda:
139 (29.39%)
Melhor negociação:
63.94 EUR
Pior negociação:
-99.68 EUR
Lucro bruto:
2 347.89 EUR (62 140 pips)
Perda bruta:
-2 115.12 EUR (38 318 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (126.21 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
200.95 EUR (6)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
94.00%
Depósito máximo carregado:
108.45%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
471 (99.58%)
Negociações curtas:
2 (0.42%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
0.49 EUR
Lucro médio:
7.03 EUR
Perda média:
-15.22 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-646.65 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-646.65 EUR (11)
Crescimento mensal:
7.34%
Previsão anual:
89.07%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
981.20 EUR
Máximo:
1 237.17 EUR (304.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.93% (1 233.22 EUR)
Pelo Capital Líquido:
16.19% (690.06 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.pro 473
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.pro 265
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.pro 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +63.94 EUR
Pior negociação: -100 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +126.21 EUR
Máxima perda consecutiva: -646.65 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDATMS-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This signals are meant for EURUSD and I suggest to setup a small account with 1000€ for each 0.01

Currently I’m very happy with this new automated EA.


Sem comentários
2025.12.26 17:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 12:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 18:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 18:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 11:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 03:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 16:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 15:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 10:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 13:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
JulAndy
30 USD por mês
-1%
0
0
USD
14K
EUR
20
98%
473
70%
94%
1.11
0.49
EUR
29%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.