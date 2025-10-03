- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
473
Negociações com lucro:
334 (70.61%)
Negociações com perda:
139 (29.39%)
Melhor negociação:
63.94 EUR
Pior negociação:
-99.68 EUR
Lucro bruto:
2 347.89 EUR (62 140 pips)
Perda bruta:
-2 115.12 EUR (38 318 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (126.21 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
200.95 EUR (6)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
94.00%
Depósito máximo carregado:
108.45%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
471 (99.58%)
Negociações curtas:
2 (0.42%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
0.49 EUR
Lucro médio:
7.03 EUR
Perda média:
-15.22 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-646.65 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-646.65 EUR (11)
Crescimento mensal:
7.34%
Previsão anual:
89.07%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
981.20 EUR
Máximo:
1 237.17 EUR (304.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.93% (1 233.22 EUR)
Pelo Capital Líquido:
16.19% (690.06 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|473
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD.pro
|265
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD.pro
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +63.94 EUR
Pior negociação: -100 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +126.21 EUR
Máxima perda consecutiva: -646.65 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDATMS-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
This signals are meant for EURUSD and I suggest to setup a small account with 1000€ for each 0.01
Currently I’m very happy with this new automated EA.
