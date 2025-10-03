- Büyüme
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
35 (79.54%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (20.45%)
En iyi işlem:
0.19 USD
En kötü işlem:
-0.18 USD
Brüt kâr:
1.31 USD (11 906 pips)
Brüt zarar:
-0.62 USD (6 190 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (0.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.54 USD (11)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.53
Alış işlemleri:
44 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.11
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
0.04 USD
Ortalama zarar:
-0.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.45 USD (3)
Aylık büyüme:
3.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.45 USD (4.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.18% (0.45 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|#SPX
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|#SPX
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|#SPX
|5.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.19 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +0.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-Europe.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Автоматизированная торговля на индексе S&P 500. Рекомендуемый депозит 50$ на каждые 0.01 лота.
