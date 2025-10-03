SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Golden Ray
Alecsandr Krasotenko

Golden Ray

Alecsandr Krasotenko
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 4%
InstaFinance-Europe.com
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
44
Bénéfice trades:
35 (79.54%)
Perte trades:
9 (20.45%)
Meilleure transaction:
0.19 USD
Pire transaction:
-0.18 USD
Bénéfice brut:
1.31 USD (11 906 pips)
Perte brute:
-0.62 USD (6 190 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (0.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.54 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.53
Longs trades:
44 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.11
Rendement attendu:
0.02 USD
Bénéfice moyen:
0.04 USD
Perte moyenne:
-0.07 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-0.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.45 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.79%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.45 USD (4.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.18% (0.45 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
#SPX 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
#SPX 1
1 2
1 2
1 2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
#SPX 5.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.19 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +0.54 USD
Perte consécutive maximale: -0.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaFinance-Europe.com" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Автоматизированная торговля на индексе S&P 500. Рекомендуемый депозит 50$ на каждые 0.01 лота.
Aucun avis
2025.10.03 06:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.03 05:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire