- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
374
利益トレード:
311 (83.15%)
損失トレード:
63 (16.84%)
ベストトレード:
1.97 USD
最悪のトレード:
-27.56 USD
総利益:
31.34 USD (197 555 pips)
総損失:
-59.72 USD (150 059 pips)
最大連続の勝ち:
45 (9.92 USD)
最大連続利益:
9.92 USD (45)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
36.41%
最大入金額:
49.31%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
-0.62
長いトレード:
374 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.52
期待されたペイオフ:
-0.08 USD
平均利益:
0.10 USD
平均損失:
-0.95 USD
最大連続の負け:
10 (-8.13 USD)
最大連続損失:
-27.56 USD (1)
月間成長:
11.49%
年間予想:
140.61%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
42.18 USD
最大の:
45.41 USD (342.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
77.58% (45.41 USD)
エクイティによる:
55.13% (22.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|#SPX
|326
|#NDX
|44
|GOLD
|4
|
|
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|#SPX
|5
|#NDX
|4
|GOLD
|-38
|
|
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|#SPX
|47K
|#NDX
|4.4K
|GOLD
|-3.8K
|
|
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.97 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 45
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +9.92 USD
最大連続損失: -8.13 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaFinance-Europe.com"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Автоматизированная торговля на индексе S&P 500. Рекомендуемый депозит 50$ на каждые 0.01 лота.
