Alecsandr Krasotenko

Golden Ray

Alecsandr Krasotenko
レビュー0件
14週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -67%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
374
利益トレード:
311 (83.15%)
損失トレード:
63 (16.84%)
ベストトレード:
1.97 USD
最悪のトレード:
-27.56 USD
総利益:
31.34 USD (197 555 pips)
総損失:
-59.72 USD (150 059 pips)
最大連続の勝ち:
45 (9.92 USD)
最大連続利益:
9.92 USD (45)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
36.41%
最大入金額:
49.31%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
-0.62
長いトレード:
374 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.52
期待されたペイオフ:
-0.08 USD
平均利益:
0.10 USD
平均損失:
-0.95 USD
最大連続の負け:
10 (-8.13 USD)
最大連続損失:
-27.56 USD (1)
月間成長:
11.49%
年間予想:
140.61%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
42.18 USD
最大の:
45.41 USD (342.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
77.58% (45.41 USD)
エクイティによる:
55.13% (22.69 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
#SPX 326
#NDX 44
GOLD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
#SPX 5
#NDX 4
GOLD -38
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
#SPX 47K
#NDX 4.4K
GOLD -3.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.97 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 45
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +9.92 USD
最大連続損失: -8.13 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaFinance-Europe.com"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Автоматизированная торговля на индексе S&P 500. Рекомендуемый депозит 50$ на каждые 0.01 лота.
レビューなし
2025.11.28 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 14:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.03 06:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.03 05:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
