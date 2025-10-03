СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Golden Ray
Alecsandr Krasotenko

Golden Ray

Alecsandr Krasotenko
0 отзывов
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -67%
InstaFinance-Europe.com
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
374
Прибыльных трейдов:
311 (83.15%)
Убыточных трейдов:
63 (16.84%)
Лучший трейд:
1.97 USD
Худший трейд:
-27.56 USD
Общая прибыль:
31.34 USD (197 555 pips)
Общий убыток:
-59.72 USD (150 059 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (9.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.92 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
36.41%
Макс. загрузка депозита:
49.31%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.62
Длинных трейдов:
374 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.52
Мат. ожидание:
-0.08 USD
Средняя прибыль:
0.10 USD
Средний убыток:
-0.95 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-8.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.56 USD (1)
Прирост в месяц:
11.59%
Годовой прогноз:
140.61%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
42.18 USD
Максимальная:
45.41 USD (342.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.58% (45.41 USD)
По эквити:
55.13% (22.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
#SPX 326
#NDX 44
GOLD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
#SPX 5
#NDX 4
GOLD -38
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
#SPX 47K
#NDX 4.4K
GOLD -3.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.97 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +9.92 USD
Макс. убыток в серии: -8.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Автоматизированная торговля на индексе S&P 500. Рекомендуемый депозит 50$ на каждые 0.01 лота.
Нет отзывов
2025.11.28 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 14:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.03 06:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.03 05:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Golden Ray
30 USD в месяц
-67%
0
0
USD
50
USD
14
97%
374
83%
36%
0.52
-0.08
USD
78%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.