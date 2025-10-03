- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
374
Прибыльных трейдов:
311 (83.15%)
Убыточных трейдов:
63 (16.84%)
Лучший трейд:
1.97 USD
Худший трейд:
-27.56 USD
Общая прибыль:
31.34 USD (197 555 pips)
Общий убыток:
-59.72 USD (150 059 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (9.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.92 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
36.41%
Макс. загрузка депозита:
49.31%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.62
Длинных трейдов:
374 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.52
Мат. ожидание:
-0.08 USD
Средняя прибыль:
0.10 USD
Средний убыток:
-0.95 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-8.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.56 USD (1)
Прирост в месяц:
11.59%
Годовой прогноз:
140.61%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
42.18 USD
Максимальная:
45.41 USD (342.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.58% (45.41 USD)
По эквити:
55.13% (22.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|#SPX
|326
|#NDX
|44
|GOLD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|#SPX
|5
|#NDX
|4
|GOLD
|-38
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|#SPX
|47K
|#NDX
|4.4K
|GOLD
|-3.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.97 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +9.92 USD
Макс. убыток в серии: -8.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Автоматизированная торговля на индексе S&P 500. Рекомендуемый депозит 50$ на каждые 0.01 лота.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-67%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
14
97%
374
83%
36%
0.52
-0.08
USD
USD
78%
1:500