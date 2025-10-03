- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
35 (79.54%)
Loss Trade:
9 (20.45%)
Best Trade:
0.19 USD
Worst Trade:
-0.18 USD
Profitto lordo:
1.31 USD (11 906 pips)
Perdita lorda:
-0.62 USD (6 190 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (0.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.54 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.53
Long Trade:
44 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
0.04 USD
Perdita media:
-0.07 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.45 USD (3)
Crescita mensile:
3.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.45 USD (4.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.18% (0.45 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|#SPX
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|#SPX
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|#SPX
|5.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.19 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +0.54 USD
Massima perdita consecutiva: -0.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Автоматизированная торговля на индексе S&P 500. Рекомендуемый депозит 50$ на каждые 0.01 лота.
Non ci sono recensioni