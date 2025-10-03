SeñalesSecciones
Alecsandr Krasotenko

Golden Ray

Alecsandr Krasotenko
0 comentarios
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -67%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
374
Transacciones Rentables:
311 (83.15%)
Transacciones Irrentables:
63 (16.84%)
Mejor transacción:
1.97 USD
Peor transacción:
-27.56 USD
Beneficio Bruto:
31.34 USD (197 555 pips)
Pérdidas Brutas:
-59.72 USD (150 059 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (9.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9.92 USD (45)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
36.41%
Carga máxima del depósito:
49.31%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
-0.62
Transacciones Largas:
374 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.52
Beneficio Esperado:
-0.08 USD
Beneficio medio:
0.10 USD
Pérdidas medias:
-0.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-8.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-27.56 USD (1)
Crecimiento al mes:
11.49%
Pronóstico anual:
140.61%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
42.18 USD
Máxima:
45.41 USD (342.72%)
Reducción relativa:
De balance:
77.58% (45.41 USD)
De fondos:
55.13% (22.69 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
#SPX 326
#NDX 44
GOLD 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
#SPX 5
#NDX 4
GOLD -38
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
#SPX 47K
#NDX 4.4K
GOLD -3.8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.97 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 45
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +9.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.13 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InstaFinance-Europe.com" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Автоматизированная торговля на индексе S&P 500. Рекомендуемый депозит 50$ на каждые 0.01 лота.
No hay comentarios
2025.11.28 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 14:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.03 06:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.03 05:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.