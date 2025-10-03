- Incremento
Total de Trades:
374
Transacciones Rentables:
311 (83.15%)
Transacciones Irrentables:
63 (16.84%)
Mejor transacción:
1.97 USD
Peor transacción:
-27.56 USD
Beneficio Bruto:
31.34 USD (197 555 pips)
Pérdidas Brutas:
-59.72 USD (150 059 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (9.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9.92 USD (45)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
36.41%
Carga máxima del depósito:
49.31%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
-0.62
Transacciones Largas:
374 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.52
Beneficio Esperado:
-0.08 USD
Beneficio medio:
0.10 USD
Pérdidas medias:
-0.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-8.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-27.56 USD (1)
Crecimiento al mes:
11.49%
Pronóstico anual:
140.61%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
42.18 USD
Máxima:
45.41 USD (342.72%)
Reducción relativa:
De balance:
77.58% (45.41 USD)
De fondos:
55.13% (22.69 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|#SPX
|326
|#NDX
|44
|GOLD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|#SPX
|5
|#NDX
|4
|GOLD
|-38
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|#SPX
|47K
|#NDX
|4.4K
|GOLD
|-3.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1.97 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 45
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +9.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.13 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InstaFinance-Europe.com" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Автоматизированная торговля на индексе S&P 500. Рекомендуемый депозит 50$ на каждые 0.01 лота.
