- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
374
盈利交易:
311 (83.15%)
亏损交易:
63 (16.84%)
最好交易:
1.97 USD
最差交易:
-27.56 USD
毛利:
31.34 USD (197 555 pips)
毛利亏损:
-59.72 USD (150 059 pips)
最大连续赢利:
45 (9.92 USD)
最大连续盈利:
9.92 USD (45)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
36.41%
最大入金加载:
49.31%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
12 小时
采收率:
-0.62
长期交易:
374 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.52
预期回报:
-0.08 USD
平均利润:
0.10 USD
平均损失:
-0.95 USD
最大连续失误:
10 (-8.13 USD)
最大连续亏损:
-27.56 USD (1)
每月增长:
11.49%
年度预测:
140.61%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
42.18 USD
最大值:
45.41 USD (342.72%)
相对跌幅:
结余:
77.58% (45.41 USD)
净值:
55.13% (22.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|#SPX
|326
|#NDX
|44
|GOLD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|#SPX
|5
|#NDX
|4
|GOLD
|-38
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|#SPX
|47K
|#NDX
|4.4K
|GOLD
|-3.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.97 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +9.92 USD
最大连续亏损: -8.13 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaFinance-Europe.com 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Автоматизированная торговля на индексе S&P 500. Рекомендуемый депозит 50$ на каждые 0.01 лота.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-67%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
14
97%
374
83%
36%
0.52
-0.08
USD
USD
78%
1:500