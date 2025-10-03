信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Golden Ray
Alecsandr Krasotenko

Golden Ray

Alecsandr Krasotenko
0条评论
14
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -67%
InstaFinance-Europe.com
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
374
盈利交易:
311 (83.15%)
亏损交易:
63 (16.84%)
最好交易:
1.97 USD
最差交易:
-27.56 USD
毛利:
31.34 USD (197 555 pips)
毛利亏损:
-59.72 USD (150 059 pips)
最大连续赢利:
45 (9.92 USD)
最大连续盈利:
9.92 USD (45)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
36.41%
最大入金加载:
49.31%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
12 小时
采收率:
-0.62
长期交易:
374 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.52
预期回报:
-0.08 USD
平均利润:
0.10 USD
平均损失:
-0.95 USD
最大连续失误:
10 (-8.13 USD)
最大连续亏损:
-27.56 USD (1)
每月增长:
11.49%
年度预测:
140.61%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
42.18 USD
最大值:
45.41 USD (342.72%)
相对跌幅:
结余:
77.58% (45.41 USD)
净值:
55.13% (22.69 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
#SPX 326
#NDX 44
GOLD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
#SPX 5
#NDX 4
GOLD -38
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
#SPX 47K
#NDX 4.4K
GOLD -3.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.97 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +9.92 USD
最大连续亏损: -8.13 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaFinance-Europe.com 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Автоматизированная торговля на индексе S&P 500. Рекомендуемый депозит 50$ на каждые 0.01 лота.
没有评论
2025.11.28 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 14:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.03 06:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.03 05:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Golden Ray
每月30 USD
-67%
0
0
USD
50
USD
14
97%
374
83%
36%
0.52
-0.08
USD
78%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载