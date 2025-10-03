- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
374
Gewinntrades:
311 (83.15%)
Verlusttrades:
63 (16.84%)
Bester Trade:
1.97 USD
Schlechtester Trade:
-27.56 USD
Bruttoprofit:
31.34 USD (197 555 pips)
Bruttoverlust:
-59.72 USD (150 059 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (9.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9.92 USD (45)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
36.41%
Max deposit load:
49.31%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.62
Long-Positionen:
374 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.52
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-8.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27.56 USD (1)
Wachstum pro Monat :
11.49%
Jahresprognose:
140.61%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
42.18 USD
Maximaler:
45.41 USD (342.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
77.58% (45.41 USD)
Kapital:
55.13% (22.69 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|#SPX
|326
|#NDX
|44
|GOLD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|#SPX
|5
|#NDX
|4
|GOLD
|-38
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|#SPX
|47K
|#NDX
|4.4K
|GOLD
|-3.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1.97 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 45
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.13 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InstaFinance-Europe.com" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Автоматизированная торговля на индексе S&P 500. Рекомендуемый депозит 50$ на каждые 0.01 лота.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-67%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
14
97%
374
83%
36%
0.52
-0.08
USD
USD
78%
1:500