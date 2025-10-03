SignaleKategorien
Golden Ray

Alecsandr Krasotenko
0 Bewertungen
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -67%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
374
Gewinntrades:
311 (83.15%)
Verlusttrades:
63 (16.84%)
Bester Trade:
1.97 USD
Schlechtester Trade:
-27.56 USD
Bruttoprofit:
31.34 USD (197 555 pips)
Bruttoverlust:
-59.72 USD (150 059 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (9.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9.92 USD (45)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
36.41%
Max deposit load:
49.31%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.62
Long-Positionen:
374 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.52
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-8.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27.56 USD (1)
Wachstum pro Monat :
11.49%
Jahresprognose:
140.61%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
42.18 USD
Maximaler:
45.41 USD (342.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
77.58% (45.41 USD)
Kapital:
55.13% (22.69 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
#SPX 326
#NDX 44
GOLD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
#SPX 5
#NDX 4
GOLD -38
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
#SPX 47K
#NDX 4.4K
GOLD -3.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1.97 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 45
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.13 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InstaFinance-Europe.com" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Автоматизированная торговля на индексе S&P 500. Рекомендуемый депозит 50$ на каждые 0.01 лота.
Keine Bewertungen
2025.11.28 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 14:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.03 06:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.03 05:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.