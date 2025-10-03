- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
374
Negociações com lucro:
311 (83.15%)
Negociações com perda:
63 (16.84%)
Melhor negociação:
1.97 USD
Pior negociação:
-27.56 USD
Lucro bruto:
31.34 USD (197 555 pips)
Perda bruta:
-59.72 USD (150 059 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (9.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9.92 USD (45)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
36.41%
Depósito máximo carregado:
49.31%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
-0.62
Negociações longas:
374 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.52
Valor esperado:
-0.08 USD
Lucro médio:
0.10 USD
Perda média:
-0.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-8.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.56 USD (1)
Crescimento mensal:
11.49%
Previsão anual:
140.61%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
42.18 USD
Máximo:
45.41 USD (342.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
77.58% (45.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.13% (22.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|#SPX
|326
|#NDX
|44
|GOLD
|4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|#SPX
|5
|#NDX
|4
|GOLD
|-38
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|#SPX
|47K
|#NDX
|4.4K
|GOLD
|-3.8K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaFinance-Europe.com" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Автоматизированная торговля на индексе S&P 500. Рекомендуемый депозит 50$ на каждые 0.01 лота.
