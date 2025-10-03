SinaisSeções
Alecsandr Krasotenko

Golden Ray

Alecsandr Krasotenko
0 comentários
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -67%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
374
Negociações com lucro:
311 (83.15%)
Negociações com perda:
63 (16.84%)
Melhor negociação:
1.97 USD
Pior negociação:
-27.56 USD
Lucro bruto:
31.34 USD (197 555 pips)
Perda bruta:
-59.72 USD (150 059 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (9.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9.92 USD (45)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
36.41%
Depósito máximo carregado:
49.31%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
-0.62
Negociações longas:
374 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.52
Valor esperado:
-0.08 USD
Lucro médio:
0.10 USD
Perda média:
-0.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-8.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.56 USD (1)
Crescimento mensal:
11.49%
Previsão anual:
140.61%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
42.18 USD
Máximo:
45.41 USD (342.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
77.58% (45.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.13% (22.69 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
#SPX 326
#NDX 44
GOLD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
#SPX 5
#NDX 4
GOLD -38
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
#SPX 47K
#NDX 4.4K
GOLD -3.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.97 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 45
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +9.92 USD
Máxima perda consecutiva: -8.13 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaFinance-Europe.com" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Автоматизированная торговля на индексе S&P 500. Рекомендуемый депозит 50$ на каждые 0.01 лота.
Sem comentários
2025.11.28 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 14:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.03 06:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.03 05:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
