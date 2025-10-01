- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
219
Kârla kapanan işlemler:
121 (55.25%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (44.75%)
En iyi işlem:
88.00 USD
En kötü işlem:
-68.54 USD
Brüt kâr:
1 341.66 USD (110 717 pips)
Brüt zarar:
-1 277.29 USD (106 710 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (62.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
142.47 USD (9)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
31.67%
Maks. mevduat yükü:
48.45%
En son işlem:
52 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
191 (87.21%)
Satış işlemleri:
28 (12.79%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
11.09 USD
Ortalama zarar:
-13.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-196.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-209.39 USD (5)
Aylık büyüme:
9.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.03 USD
Maksimum:
400.89 USD (73.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.51% (400.89 USD)
Varlığa göre:
23.81% (30.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|210
|USDJPY
|6
|EURUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|60
|USDJPY
|2
|EURUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.5K
|USDJPY
|363
|EURUSD
|176
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +88.00 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +62.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -196.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 11
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 4
|
GSTrade-Live
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
I trade this manually
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
52%
0
0
USD
USD
144
USD
USD
6
0%
219
55%
32%
1.05
0.29
USD
USD
76%
1:500