Syarief Azman Bin Rosli

BuBat Manual daytrade

Syarief Azman Bin Rosli
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 52%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
219
Kârla kapanan işlemler:
121 (55.25%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (44.75%)
En iyi işlem:
88.00 USD
En kötü işlem:
-68.54 USD
Brüt kâr:
1 341.66 USD (110 717 pips)
Brüt zarar:
-1 277.29 USD (106 710 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (62.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
142.47 USD (9)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
31.67%
Maks. mevduat yükü:
48.45%
En son işlem:
52 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
191 (87.21%)
Satış işlemleri:
28 (12.79%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
11.09 USD
Ortalama zarar:
-13.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-196.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-209.39 USD (5)
Aylık büyüme:
9.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.03 USD
Maksimum:
400.89 USD (73.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.51% (400.89 USD)
Varlığa göre:
23.81% (30.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 210
USDJPY 6
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 60
USDJPY 2
EURUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.5K
USDJPY 363
EURUSD 176
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +88.00 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +62.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -196.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 11
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 11
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
Conotoxia-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 6
TradingProInternational-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
StriforSVG-Live
0.00 × 43
OneRoyal-Server
0.00 × 2
AxenBroker-Live
0.00 × 1
GerchikCo-MT5
0.00 × 4
GSTrade-Live
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 2
247 daha fazla...
I trade this manually
İnceleme yok
2025.10.28 23:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 09:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 09:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 08:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 10:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 09:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 07:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 21:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 20:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 13:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 16:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 16:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
