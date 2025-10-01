시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / BuBat Manual daytrade
Syarief Azman Bin Rosli

BuBat Manual daytrade

Syarief Azman Bin Rosli
0 리뷰
안정성
16
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 1%
FBS-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
454
이익 거래:
223 (49.11%)
손실 거래:
231 (50.88%)
최고의 거래:
88.00 USD
최악의 거래:
-68.54 USD
총 수익:
2 298.76 USD (206 393 pips)
총 손실:
-2 282.76 USD (207 194 pips)
연속 최대 이익:
11 (62.09 USD)
연속 최대 이익:
142.47 USD (9)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
23.61%
최대 입금량:
239.22%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.03
롱(주식매수):
314 (69.16%)
숏(주식차입매도):
140 (30.84%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.04 USD
평균 이익:
10.31 USD
평균 손실:
-9.88 USD
연속 최대 손실:
12 (-157.07 USD)
연속 최대 손실:
-209.39 USD (5)
월별 성장률:
23.62%
연간 예측:
286.54%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
68.04 USD
최대한의:
516.04 USD (94.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
97.70% (516.04 USD)
자본금별:
70.15% (8.39 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 445
USDJPY 6
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 12
USDJPY 2
EURUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -1.3K
USDJPY 363
EURUSD 176
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +88.00 USD
최악의 거래: -69 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +62.09 USD
연속 최대 손실: -157.07 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

I trade this manually
2026.01.06 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 09:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 04:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 23:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.99% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 19:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 08:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 05:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 06:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 09:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 20:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
BuBat Manual daytrade
월별 30 USD
1%
0
0
USD
96
USD
16
0%
454
49%
24%
1.00
0.04
USD
98%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.