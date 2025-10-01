- 자본
- 축소
트레이드:
454
이익 거래:
223 (49.11%)
손실 거래:
231 (50.88%)
최고의 거래:
88.00 USD
최악의 거래:
-68.54 USD
총 수익:
2 298.76 USD (206 393 pips)
총 손실:
-2 282.76 USD (207 194 pips)
연속 최대 이익:
11 (62.09 USD)
연속 최대 이익:
142.47 USD (9)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
23.61%
최대 입금량:
239.22%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.03
롱(주식매수):
314 (69.16%)
숏(주식차입매도):
140 (30.84%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.04 USD
평균 이익:
10.31 USD
평균 손실:
-9.88 USD
연속 최대 손실:
12 (-157.07 USD)
연속 최대 손실:
-209.39 USD (5)
월별 성장률:
23.62%
연간 예측:
286.54%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
68.04 USD
최대한의:
516.04 USD (94.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
97.70% (516.04 USD)
자본금별:
70.15% (8.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|445
|USDJPY
|6
|EURUSD
|3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|12
|USDJPY
|2
|EURUSD
|2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-1.3K
|USDJPY
|363
|EURUSD
|176
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +88.00 USD
최악의 거래: -69 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +62.09 USD
연속 최대 손실: -157.07 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 1
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
Earnex-Trade
|0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
PUPrime-Live
|0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 11
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
I trade this manually
