Syarief Azman Bin Rosli

BuBat Manual daytrade

Syarief Azman Bin Rosli
0 comentarios
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -22%
FBS-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
441
Transacciones Rentables:
216 (48.97%)
Transacciones Irrentables:
225 (51.02%)
Mejor transacción:
88.00 USD
Peor transacción:
-68.54 USD
Beneficio Bruto:
2 188.65 USD (195 388 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 194.94 USD (198 415 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (62.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
142.47 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
24.79%
Carga máxima del depósito:
239.22%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.01
Transacciones Largas:
307 (69.61%)
Transacciones Cortas:
134 (30.39%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
-0.01 USD
Beneficio medio:
10.13 USD
Pérdidas medias:
-9.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-157.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-209.39 USD (5)
Crecimiento al mes:
-51.66%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
68.04 USD
Máxima:
516.04 USD (94.17%)
Reducción relativa:
De balance:
97.70% (516.04 USD)
De fondos:
70.15% (8.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 432
USDJPY 6
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -10
USDJPY 2
EURUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -3.6K
USDJPY 363
EURUSD 176
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +88.00 USD
Peor transacción: -69 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +62.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -157.07 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
TradingProInternational-Live
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 11
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 6
SolidECN-Server
0.00 × 2
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
StriforSVG-Live
0.00 × 43
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 4
GerchikCo-MT5
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BenchMark-Server
0.00 × 1
otros 249...
I trade this manually
No hay comentarios
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 19:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 08:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 05:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 06:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 09:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 20:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 08:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 06:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
