Total de Trades:
441
Transacciones Rentables:
216 (48.97%)
Transacciones Irrentables:
225 (51.02%)
Mejor transacción:
88.00 USD
Peor transacción:
-68.54 USD
Beneficio Bruto:
2 188.65 USD (195 388 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 194.94 USD (198 415 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (62.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
142.47 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
24.79%
Carga máxima del depósito:
239.22%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.01
Transacciones Largas:
307 (69.61%)
Transacciones Cortas:
134 (30.39%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
-0.01 USD
Beneficio medio:
10.13 USD
Pérdidas medias:
-9.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-157.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-209.39 USD (5)
Crecimiento al mes:
-51.66%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
68.04 USD
Máxima:
516.04 USD (94.17%)
Reducción relativa:
De balance:
97.70% (516.04 USD)
De fondos:
70.15% (8.39 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|432
|USDJPY
|6
|EURUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-10
|USDJPY
|2
|EURUSD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|USDJPY
|363
|EURUSD
|176
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +88.00 USD
Peor transacción: -69 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +62.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -157.07 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 11
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BenchMark-Server
|0.00 × 1
I trade this manually
No hay comentarios
