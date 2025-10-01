СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BuBat Manual daytrade
Syarief Azman Bin Rosli

BuBat Manual daytrade

Syarief Azman Bin Rosli
0 отзывов
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -2%
FBS-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
439
Прибыльных трейдов:
216 (49.20%)
Убыточных трейдов:
223 (50.80%)
Лучший трейд:
88.00 USD
Худший трейд:
-68.54 USD
Общая прибыль:
2 188.65 USD (195 388 pips)
Общий убыток:
-2 175.46 USD (196 468 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (62.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
142.47 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
24.79%
Макс. загрузка депозита:
239.22%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
305 (69.48%)
Коротких трейдов:
134 (30.52%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.03 USD
Средняя прибыль:
10.13 USD
Средний убыток:
-9.76 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-157.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-209.39 USD (5)
Прирост в месяц:
-43.28%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
68.04 USD
Максимальная:
516.04 USD (94.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
97.70% (516.04 USD)
По эквити:
70.15% (8.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 430
USDJPY 6
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 9
USDJPY 2
EURUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -1.6K
USDJPY 363
EURUSD 176
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +88.00 USD
Худший трейд: -69 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +62.09 USD
Макс. убыток в серии: -157.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
TradingProInternational-Live
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 11
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 6
SolidECN-Server
0.00 × 2
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
StriforSVG-Live
0.00 × 43
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 4
GerchikCo-MT5
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BenchMark-Server
0.00 × 1
I trade this manually
Нет отзывов
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 19:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 08:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 05:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 06:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 09:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 20:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 08:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 06:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.