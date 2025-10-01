- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
439
Прибыльных трейдов:
216 (49.20%)
Убыточных трейдов:
223 (50.80%)
Лучший трейд:
88.00 USD
Худший трейд:
-68.54 USD
Общая прибыль:
2 188.65 USD (195 388 pips)
Общий убыток:
-2 175.46 USD (196 468 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (62.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
142.47 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
24.79%
Макс. загрузка депозита:
239.22%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
305 (69.48%)
Коротких трейдов:
134 (30.52%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.03 USD
Средняя прибыль:
10.13 USD
Средний убыток:
-9.76 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-157.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-209.39 USD (5)
Прирост в месяц:
-43.28%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
68.04 USD
Максимальная:
516.04 USD (94.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
97.70% (516.04 USD)
По эквити:
70.15% (8.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|430
|USDJPY
|6
|EURUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|9
|USDJPY
|2
|EURUSD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|USDJPY
|363
|EURUSD
|176
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +88.00 USD
Худший трейд: -69 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +62.09 USD
Макс. убыток в серии: -157.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 11
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BenchMark-Server
|0.00 × 1
I trade this manually
Нет отзывов
