Syarief Azman Bin Rosli

BuBat Manual daytrade

Syarief Azman Bin Rosli
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 69%
FBS-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
218
Bénéfice trades:
121 (55.50%)
Perte trades:
97 (44.50%)
Meilleure transaction:
88.00 USD
Pire transaction:
-68.54 USD
Bénéfice brut:
1 341.66 USD (110 717 pips)
Perte brute:
-1 261.81 USD (105 162 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (62.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
142.47 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
31.67%
Charge de dépôt maximale:
48.45%
Dernier trade:
39 il y a des minutes
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.20
Longs trades:
191 (87.61%)
Courts trades:
27 (12.39%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.37 USD
Bénéfice moyen:
11.09 USD
Perte moyenne:
-13.01 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-196.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-209.39 USD (5)
Croissance mensuelle:
21.33%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27.03 USD
Maximal:
400.89 USD (73.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.51% (400.89 USD)
Par fonds propres:
23.81% (30.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 209
USDJPY 6
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 76
USDJPY 2
EURUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5K
USDJPY 363
EURUSD 176
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +88.00 USD
Pire transaction: -69 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +62.09 USD
Perte consécutive maximale: -196.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 11
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
Conotoxia-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 6
TradingProInternational-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
StriforSVG-Live
0.00 × 43
OneRoyal-Server
0.00 × 2
AxenBroker-Live
0.00 × 1
GerchikCo-MT5
0.00 × 4
GSTrade-Live
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 2
247 plus...
I trade this manually
Aucun avis
2025.10.28 23:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 09:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 09:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 08:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 10:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 09:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 07:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 21:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 20:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 13:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 16:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 16:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
