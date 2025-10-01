SignaleKategorien
Syarief Azman Bin Rosli

BuBat Manual daytrade

Syarief Azman Bin Rosli
0 Bewertungen
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -0%
FBS-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
443
Gewinntrades:
218 (49.20%)
Verlusttrades:
225 (50.79%)
Bester Trade:
88.00 USD
Schlechtester Trade:
-68.54 USD
Bruttoprofit:
2 209.27 USD (197 449 pips)
Bruttoverlust:
-2 194.94 USD (198 415 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (62.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
142.47 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
24.79%
Max deposit load:
239.22%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.03
Long-Positionen:
307 (69.30%)
Short-Positionen:
136 (30.70%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-157.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-209.39 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-40.84%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
68.04 USD
Maximaler:
516.04 USD (94.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
97.70% (516.04 USD)
Kapital:
70.15% (8.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 434
USDJPY 6
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 10
USDJPY 2
EURUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -1.5K
USDJPY 363
EURUSD 176
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +88.00 USD
Schlechtester Trade: -69 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -157.07 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
TradingProInternational-Live
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 11
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 6
SolidECN-Server
0.00 × 2
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
StriforSVG-Live
0.00 × 43
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 4
GerchikCo-MT5
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BenchMark-Server
0.00 × 1
noch 249 ...
I trade this manually
Keine Bewertungen
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 19:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 08:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 05:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 06:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 09:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 20:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 08:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 06:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
