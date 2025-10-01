- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
443
Gewinntrades:
218 (49.20%)
Verlusttrades:
225 (50.79%)
Bester Trade:
88.00 USD
Schlechtester Trade:
-68.54 USD
Bruttoprofit:
2 209.27 USD (197 449 pips)
Bruttoverlust:
-2 194.94 USD (198 415 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (62.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
142.47 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
24.79%
Max deposit load:
239.22%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.03
Long-Positionen:
307 (69.30%)
Short-Positionen:
136 (30.70%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-157.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-209.39 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-40.84%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
68.04 USD
Maximaler:
516.04 USD (94.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
97.70% (516.04 USD)
Kapital:
70.15% (8.39 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|434
|USDJPY
|6
|EURUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|10
|USDJPY
|2
|EURUSD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|USDJPY
|363
|EURUSD
|176
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +88.00 USD
Schlechtester Trade: -69 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -157.07 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 11
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BenchMark-Server
|0.00 × 1
I trade this manually
