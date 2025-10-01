- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
441
利益トレード:
216 (48.97%)
損失トレード:
225 (51.02%)
ベストトレード:
88.00 USD
最悪のトレード:
-68.54 USD
総利益:
2 188.65 USD (195 388 pips)
総損失:
-2 194.94 USD (198 415 pips)
最大連続の勝ち:
11 (62.09 USD)
最大連続利益:
142.47 USD (9)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
24.79%
最大入金額:
239.22%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.01
長いトレード:
307 (69.61%)
短いトレード:
134 (30.39%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
-0.01 USD
平均利益:
10.13 USD
平均損失:
-9.76 USD
最大連続の負け:
12 (-157.07 USD)
最大連続損失:
-209.39 USD (5)
月間成長:
-51.66%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
68.04 USD
最大の:
516.04 USD (94.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
97.70% (516.04 USD)
エクイティによる:
70.15% (8.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|432
|USDJPY
|6
|EURUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-10
|USDJPY
|2
|EURUSD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|USDJPY
|363
|EURUSD
|176
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +88.00 USD
最悪のトレード: -69 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +62.09 USD
最大連続損失: -157.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 11
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BenchMark-Server
|0.00 × 1
I trade this manually
