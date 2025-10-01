シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BuBat Manual daytrade
Syarief Azman Bin Rosli

BuBat Manual daytrade

Syarief Azman Bin Rosli
レビュー0件
14週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -22%
FBS-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
441
利益トレード:
216 (48.97%)
損失トレード:
225 (51.02%)
ベストトレード:
88.00 USD
最悪のトレード:
-68.54 USD
総利益:
2 188.65 USD (195 388 pips)
総損失:
-2 194.94 USD (198 415 pips)
最大連続の勝ち:
11 (62.09 USD)
最大連続利益:
142.47 USD (9)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
24.79%
最大入金額:
239.22%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.01
長いトレード:
307 (69.61%)
短いトレード:
134 (30.39%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
-0.01 USD
平均利益:
10.13 USD
平均損失:
-9.76 USD
最大連続の負け:
12 (-157.07 USD)
最大連続損失:
-209.39 USD (5)
月間成長:
-51.66%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
68.04 USD
最大の:
516.04 USD (94.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
97.70% (516.04 USD)
エクイティによる:
70.15% (8.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 432
USDJPY 6
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -10
USDJPY 2
EURUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -3.6K
USDJPY 363
EURUSD 176
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +88.00 USD
最悪のトレード: -69 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +62.09 USD
最大連続損失: -157.07 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
TradingProInternational-Live
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 11
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 6
SolidECN-Server
0.00 × 2
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
StriforSVG-Live
0.00 × 43
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 4
GerchikCo-MT5
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BenchMark-Server
0.00 × 1
249 より多く...
I trade this manually
レビューなし
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 19:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 08:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 05:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 06:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 09:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 20:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 08:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 06:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください