Syarief Azman Bin Rosli

BuBat Manual daytrade

Syarief Azman Bin Rosli
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -58%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
430
Profit Trade:
209 (48.60%)
Loss Trade:
221 (51.40%)
Best Trade:
88.00 USD
Worst Trade:
-68.54 USD
Profitto lordo:
2 099.81 USD (186 505 pips)
Perdita lorda:
-2 139.85 USD (192 909 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (62.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
142.47 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
25.79%
Massimo carico di deposito:
239.22%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
60 minuti
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
298 (69.30%)
Short Trade:
132 (30.70%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.09 USD
Profitto medio:
10.05 USD
Perdita media:
-9.68 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-157.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-209.39 USD (5)
Crescita mensile:
-72.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
68.04 USD
Massimale:
516.04 USD (94.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.70% (516.04 USD)
Per equità:
70.15% (8.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 421
USDJPY 6
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -44
USDJPY 2
EURUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -6.9K
USDJPY 363
EURUSD 176
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +88.00 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +62.09 USD
Massima perdita consecutiva: -157.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
easyMarkets-Live
0.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
Conotoxia-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 6
StriforSVG-Live
0.00 × 43
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 11
Earnex-Trade
0.00 × 1
249 più
I trade this manually
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.