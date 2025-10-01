SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / BuBat Manual daytrade
Syarief Azman Bin Rosli

BuBat Manual daytrade

Syarief Azman Bin Rosli
0 comentários
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -22%
FBS-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
441
Negociações com lucro:
216 (48.97%)
Negociações com perda:
225 (51.02%)
Melhor negociação:
88.00 USD
Pior negociação:
-68.54 USD
Lucro bruto:
2 188.65 USD (195 388 pips)
Perda bruta:
-2 194.94 USD (198 415 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (62.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
142.47 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
24.79%
Depósito máximo carregado:
239.22%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.01
Negociações longas:
307 (69.61%)
Negociações curtas:
134 (30.39%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
-0.01 USD
Lucro médio:
10.13 USD
Perda média:
-9.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-157.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-209.39 USD (5)
Crescimento mensal:
-51.66%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
68.04 USD
Máximo:
516.04 USD (94.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
97.70% (516.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
70.15% (8.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 432
USDJPY 6
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -10
USDJPY 2
EURUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -3.6K
USDJPY 363
EURUSD 176
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +88.00 USD
Pior negociação: -69 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +62.09 USD
Máxima perda consecutiva: -157.07 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
TradingProInternational-Live
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 11
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 6
SolidECN-Server
0.00 × 2
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
StriforSVG-Live
0.00 × 43
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 4
GerchikCo-MT5
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BenchMark-Server
0.00 × 1
249 mais ...
I trade this manually
Sem comentários
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 19:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 08:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 05:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 06:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 09:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 20:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 08:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 06:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
