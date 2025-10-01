- Crescimento
Negociações:
441
Negociações com lucro:
216 (48.97%)
Negociações com perda:
225 (51.02%)
Melhor negociação:
88.00 USD
Pior negociação:
-68.54 USD
Lucro bruto:
2 188.65 USD (195 388 pips)
Perda bruta:
-2 194.94 USD (198 415 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (62.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
142.47 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
24.79%
Depósito máximo carregado:
239.22%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.01
Negociações longas:
307 (69.61%)
Negociações curtas:
134 (30.39%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
-0.01 USD
Lucro médio:
10.13 USD
Perda média:
-9.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-157.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-209.39 USD (5)
Crescimento mensal:
-51.66%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
68.04 USD
Máximo:
516.04 USD (94.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
97.70% (516.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
70.15% (8.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|432
|USDJPY
|6
|EURUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-10
|USDJPY
|2
|EURUSD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|USDJPY
|363
|EURUSD
|176
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +88.00 USD
Pior negociação: -69 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +62.09 USD
Máxima perda consecutiva: -157.07 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 11
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BenchMark-Server
|0.00 × 1
I trade this manually
Sem comentários
