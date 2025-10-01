A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real10 0.00 × 1 Exness-MT5Real27 0.00 × 3 TradingProInternational-Live 0.00 × 1 TengriSecurities-Server 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 11 StraitsFutures-ATL Live 0.00 × 1 FreshForex-MT5 0.00 × 1 EightcapGlobal-Live 0.00 × 6 SolidECN-Server 0.00 × 2 easyMarkets-Live 0.00 × 1 Conotoxia-Server 0.00 × 1 CudraniaCapital-Real 0.00 × 1 Earnex-Trade 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 8 0.00 × 1 StriforSVG-Live 0.00 × 43 SCFMLimited-Live2 0.00 × 1 StriforLtd-Live 0.00 × 9 CapitalXtend-MetaTrader5 0.00 × 10 VantageGlobalPrimeLLP-Live 0.00 × 4 GerchikCo-MT5 0.00 × 4 TMGM.TradeMax-Live 0.00 × 3 Exness-MT5Real24 0.00 × 1 FusionMarketsAU-Live 0.00 × 2 GFXGilgamesh-GFXSECURITIES 0.00 × 1 BenchMark-Server 0.00 × 1 249 mais ... Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou