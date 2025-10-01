- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
43 (93.47%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (6.52%)
En iyi işlem:
170.30 USD
En kötü işlem:
-10.90 USD
Brüt kâr:
1 625.98 USD (32 837 pips)
Brüt zarar:
-14.36 USD (263 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (1 042.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 042.10 USD (34)
Sharpe oranı:
0.97
Alım-satım etkinliği:
7.97%
Maks. mevduat yükü:
7.71%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
147.86
Alış işlemleri:
46 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
113.23
Beklenen getiri:
35.04 USD
Ortalama kâr:
37.81 USD
Ortalama zarar:
-4.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-10.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.90 USD (1)
Aylık büyüme:
166.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.80 USD
Maksimum:
10.90 USD (0.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.60% (10.90 USD)
Varlığa göre:
15.53% (283.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|33K
|EURUSD
|-8
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +170.30 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 042.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Copy My Second Acc
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 60 USD
220%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
6
100%
46
93%
8%
113.22
35.04
USD
USD
16%
1:500