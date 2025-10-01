- Прирост
Всего трейдов:
145
Прибыльных трейдов:
127 (87.58%)
Убыточных трейдов:
18 (12.41%)
Лучший трейд:
210.44 USD
Худший трейд:
-325.20 USD
Общая прибыль:
4 190.71 USD (112 739 pips)
Общий убыток:
-1 103.17 USD (34 810 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (1 042.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 042.10 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
32.20%
Макс. загрузка депозита:
7.71%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
6.32
Длинных трейдов:
142 (97.93%)
Коротких трейдов:
3 (2.07%)
Профит фактор:
3.80
Мат. ожидание:
21.29 USD
Средняя прибыль:
33.00 USD
Средний убыток:
-61.29 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-488.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-488.37 USD (3)
Прирост в месяц:
-7.16%
Годовой прогноз:
-86.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.80 USD
Максимальная:
488.37 USD (11.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.64% (488.37 USD)
По эквити:
48.74% (2 035.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|144
|EURUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.1K
|EURUSD
|-1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|-8
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +210.44 USD
Худший трейд: -325 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 042.10 USD
Макс. убыток в серии: -488.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
FBS-Real-2
|3.91 × 202
TitanFX-02
|5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
