Ike Ananda Fata

Hatori System

Ike Ananda Fata
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 60 USD в месяц
прирост с 2025 422%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
145
Прибыльных трейдов:
127 (87.58%)
Убыточных трейдов:
18 (12.41%)
Лучший трейд:
210.44 USD
Худший трейд:
-325.20 USD
Общая прибыль:
4 190.71 USD (112 739 pips)
Общий убыток:
-1 103.17 USD (34 810 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (1 042.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 042.10 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
32.20%
Макс. загрузка депозита:
7.71%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
6.32
Длинных трейдов:
142 (97.93%)
Коротких трейдов:
3 (2.07%)
Профит фактор:
3.80
Мат. ожидание:
21.29 USD
Средняя прибыль:
33.00 USD
Средний убыток:
-61.29 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-488.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-488.37 USD (3)
Прирост в месяц:
-7.16%
Годовой прогноз:
-86.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.80 USD
Максимальная:
488.37 USD (11.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.64% (488.37 USD)
По эквити:
48.74% (2 035.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 144
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.1K
EURUSD -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 78K
EURUSD -8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +210.44 USD
Худший трейд: -325 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 042.10 USD
Макс. убыток в серии: -488.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
Нет отзывов
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 00:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Hatori System
60 USD в месяц
422%
0
0
USD
3.8K
USD
16
100%
145
87%
32%
3.79
21.29
USD
49%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.