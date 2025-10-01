- Crescimento
Negociações:
145
Negociações com lucro:
127 (87.58%)
Negociações com perda:
18 (12.41%)
Melhor negociação:
210.44 USD
Pior negociação:
-325.20 USD
Lucro bruto:
4 190.71 USD (112 739 pips)
Perda bruta:
-1 103.17 USD (34 810 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (1 042.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 042.10 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
32.20%
Depósito máximo carregado:
7.71%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
6.32
Negociações longas:
142 (97.93%)
Negociações curtas:
3 (2.07%)
Fator de lucro:
3.80
Valor esperado:
21.29 USD
Lucro médio:
33.00 USD
Perda média:
-61.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-488.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-488.37 USD (3)
Crescimento mensal:
-7.16%
Previsão anual:
-86.82%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.80 USD
Máximo:
488.37 USD (11.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.64% (488.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.74% (2 035.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|144
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.1K
|EURUSD
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|-8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
