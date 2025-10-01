SinaisSeções
Ike Ananda Fata

Hatori System

Ike Ananda Fata
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 60 USD por mês
crescimento desde 2025 422%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
145
Negociações com lucro:
127 (87.58%)
Negociações com perda:
18 (12.41%)
Melhor negociação:
210.44 USD
Pior negociação:
-325.20 USD
Lucro bruto:
4 190.71 USD (112 739 pips)
Perda bruta:
-1 103.17 USD (34 810 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (1 042.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 042.10 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
32.20%
Depósito máximo carregado:
7.71%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
6.32
Negociações longas:
142 (97.93%)
Negociações curtas:
3 (2.07%)
Fator de lucro:
3.80
Valor esperado:
21.29 USD
Lucro médio:
33.00 USD
Perda média:
-61.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-488.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-488.37 USD (3)
Crescimento mensal:
-7.16%
Previsão anual:
-86.82%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.80 USD
Máximo:
488.37 USD (11.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.64% (488.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.74% (2 035.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 144
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.1K
EURUSD -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 78K
EURUSD -8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +210.44 USD
Pior negociação: -325 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 042.10 USD
Máxima perda consecutiva: -488.37 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
Copy My Second Acc
Sem comentários
2025.12.25 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 00:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
