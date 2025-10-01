- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
145
盈利交易:
127 (87.58%)
亏损交易:
18 (12.41%)
最好交易:
210.44 USD
最差交易:
-325.20 USD
毛利:
4 190.71 USD (112 739 pips)
毛利亏损:
-1 103.17 USD (34 810 pips)
最大连续赢利:
34 (1 042.10 USD)
最大连续盈利:
1 042.10 USD (34)
夏普比率:
0.51
交易活动:
32.20%
最大入金加载:
7.71%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
10 小时
采收率:
6.32
长期交易:
142 (97.93%)
短期交易:
3 (2.07%)
利润因子:
3.80
预期回报:
21.29 USD
平均利润:
33.00 USD
平均损失:
-61.29 USD
最大连续失误:
3 (-488.37 USD)
最大连续亏损:
-488.37 USD (3)
每月增长:
-7.16%
年度预测:
-86.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.80 USD
最大值:
488.37 USD (11.64%)
相对跌幅:
结余:
11.64% (488.37 USD)
净值:
48.74% (2 035.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|144
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.1K
|EURUSD
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|-8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +210.44 USD
最差交易: -325 USD
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 042.10 USD
最大连续亏损: -488.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
Copy My Second Acc
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月60 USD
422%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
16
100%
145
87%
32%
3.79
21.29
USD
USD
49%
1:500