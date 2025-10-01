- 成長
トレード:
145
利益トレード:
127 (87.58%)
損失トレード:
18 (12.41%)
ベストトレード:
210.44 USD
最悪のトレード:
-325.20 USD
総利益:
4 190.71 USD (112 739 pips)
総損失:
-1 103.17 USD (34 810 pips)
最大連続の勝ち:
34 (1 042.10 USD)
最大連続利益:
1 042.10 USD (34)
シャープレシオ:
0.51
取引アクティビティ:
32.20%
最大入金額:
7.71%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
6.32
長いトレード:
142 (97.93%)
短いトレード:
3 (2.07%)
プロフィットファクター:
3.80
期待されたペイオフ:
21.29 USD
平均利益:
33.00 USD
平均損失:
-61.29 USD
最大連続の負け:
3 (-488.37 USD)
最大連続損失:
-488.37 USD (3)
月間成長:
-7.16%
年間予想:
-86.82%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.80 USD
最大の:
488.37 USD (11.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.64% (488.37 USD)
エクイティによる:
48.74% (2 035.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|144
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.1K
|EURUSD
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|-8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
ベストトレード: +210.44 USD
最悪のトレード: -325 USD
最大連続の勝ち: 34
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 042.10 USD
最大連続損失: -488.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
