シグナル / MetaTrader 4 / Hatori System
Ike Ananda Fata

Hatori System

Ike Ananda Fata
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
月額  60  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 422%
Headway-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
145
利益トレード:
127 (87.58%)
損失トレード:
18 (12.41%)
ベストトレード:
210.44 USD
最悪のトレード:
-325.20 USD
総利益:
4 190.71 USD (112 739 pips)
総損失:
-1 103.17 USD (34 810 pips)
最大連続の勝ち:
34 (1 042.10 USD)
最大連続利益:
1 042.10 USD (34)
シャープレシオ:
0.51
取引アクティビティ:
32.20%
最大入金額:
7.71%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
6.32
長いトレード:
142 (97.93%)
短いトレード:
3 (2.07%)
プロフィットファクター:
3.80
期待されたペイオフ:
21.29 USD
平均利益:
33.00 USD
平均損失:
-61.29 USD
最大連続の負け:
3 (-488.37 USD)
最大連続損失:
-488.37 USD (3)
月間成長:
-7.16%
年間予想:
-86.82%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.80 USD
最大の:
488.37 USD (11.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.64% (488.37 USD)
エクイティによる:
48.74% (2 035.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 144
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.1K
EURUSD -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 78K
EURUSD -8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +210.44 USD
最悪のトレード: -325 USD
最大連続の勝ち: 34
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 042.10 USD
最大連続損失: -488.37 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
Copy My Second Acc
レビューなし
2025.12.25 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 00:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください