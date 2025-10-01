SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Hatori System
Ike Ananda Fata

Hatori System

Ike Ananda Fata
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 60 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 422%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
145
Gewinntrades:
127 (87.58%)
Verlusttrades:
18 (12.41%)
Bester Trade:
210.44 USD
Schlechtester Trade:
-325.20 USD
Bruttoprofit:
4 190.71 USD (112 739 pips)
Bruttoverlust:
-1 103.17 USD (34 810 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (1 042.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 042.10 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.51
Trading-Aktivität:
32.20%
Max deposit load:
7.71%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
6.32
Long-Positionen:
142 (97.93%)
Short-Positionen:
3 (2.07%)
Profit-Faktor:
3.80
Mathematische Gewinnerwartung:
21.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
33.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-61.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-488.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-488.37 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-7.16%
Jahresprognose:
-86.82%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.80 USD
Maximaler:
488.37 USD (11.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.64% (488.37 USD)
Kapital:
48.74% (2 035.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 144
EURUSD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.1K
EURUSD -1
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 78K
EURUSD -8
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +210.44 USD
Schlechtester Trade: -325 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 34
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 042.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -488.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
Copy My Second Acc
Keine Bewertungen
2025.12.25 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 00:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.