- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
145
Gewinntrades:
127 (87.58%)
Verlusttrades:
18 (12.41%)
Bester Trade:
210.44 USD
Schlechtester Trade:
-325.20 USD
Bruttoprofit:
4 190.71 USD (112 739 pips)
Bruttoverlust:
-1 103.17 USD (34 810 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (1 042.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 042.10 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.51
Trading-Aktivität:
32.20%
Max deposit load:
7.71%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
6.32
Long-Positionen:
142 (97.93%)
Short-Positionen:
3 (2.07%)
Profit-Faktor:
3.80
Mathematische Gewinnerwartung:
21.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
33.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-61.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-488.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-488.37 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-7.16%
Jahresprognose:
-86.82%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.80 USD
Maximaler:
488.37 USD (11.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.64% (488.37 USD)
Kapital:
48.74% (2 035.93 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|144
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.1K
|EURUSD
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|-8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +210.44 USD
Schlechtester Trade: -325 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 34
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 042.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -488.37 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
Copy My Second Acc
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
60 USD pro Monat
422%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
16
100%
145
87%
32%
3.79
21.29
USD
USD
49%
1:500