시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Hatori System
Ike Ananda Fata

Hatori System

Ike Ananda Fata
0 리뷰
안정성
18
0 / 0 USD
월별 60 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 424%
Headway-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
146
이익 거래:
128 (87.67%)
손실 거래:
18 (12.33%)
최고의 거래:
210.44 USD
최악의 거래:
-325.20 USD
총 수익:
4 207.60 USD (113 302 pips)
총 손실:
-1 103.17 USD (34 810 pips)
연속 최대 이익:
34 (1 042.10 USD)
연속 최대 이익:
1 042.10 USD (34)
샤프 비율:
0.51
거래 활동:
26.77%
최대 입금량:
7.71%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
6.36
롱(주식매수):
143 (97.95%)
숏(주식차입매도):
3 (2.05%)
수익 요인:
3.81
기대수익:
21.26 USD
평균 이익:
32.87 USD
평균 손실:
-61.29 USD
연속 최대 손실:
3 (-488.37 USD)
연속 최대 손실:
-488.37 USD (3)
월별 성장률:
2.73%
연간 예측:
33.11%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.80 USD
최대한의:
488.37 USD (11.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.64% (488.37 USD)
자본금별:
48.74% (2 035.93 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 145
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 3.1K
EURUSD -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 79K
EURUSD -8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +210.44 USD
최악의 거래: -325 USD
연속 최대 이익: 34
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 042.10 USD
연속 최대 손실: -488.37 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
Copy My Second Acc
리뷰 없음
2026.01.07 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 00:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Hatori System
월별 60 USD
424%
0
0
USD
3.9K
USD
18
100%
146
87%
27%
3.81
21.26
USD
49%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.