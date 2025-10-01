- 자본
- 축소
트레이드:
146
이익 거래:
128 (87.67%)
손실 거래:
18 (12.33%)
최고의 거래:
210.44 USD
최악의 거래:
-325.20 USD
총 수익:
4 207.60 USD (113 302 pips)
총 손실:
-1 103.17 USD (34 810 pips)
연속 최대 이익:
34 (1 042.10 USD)
연속 최대 이익:
1 042.10 USD (34)
샤프 비율:
0.51
거래 활동:
26.77%
최대 입금량:
7.71%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
6.36
롱(주식매수):
143 (97.95%)
숏(주식차입매도):
3 (2.05%)
수익 요인:
3.81
기대수익:
21.26 USD
평균 이익:
32.87 USD
평균 손실:
-61.29 USD
연속 최대 손실:
3 (-488.37 USD)
연속 최대 손실:
-488.37 USD (3)
월별 성장률:
2.73%
연간 예측:
33.11%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.80 USD
최대한의:
488.37 USD (11.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.64% (488.37 USD)
자본금별:
48.74% (2 035.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|145
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.1K
|EURUSD
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|79K
|EURUSD
|-8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +210.44 USD
최악의 거래: -325 USD
연속 최대 이익: 34
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 042.10 USD
연속 최대 손실: -488.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
Copy My Second Acc
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 60 USD
424%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
18
100%
146
87%
27%
3.81
21.26
USD
USD
49%
1:500