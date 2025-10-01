SeñalesSecciones
Ike Ananda Fata

Hatori System

Ike Ananda Fata
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 60 USD al mes
incremento desde 2025 422%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
145
Transacciones Rentables:
127 (87.58%)
Transacciones Irrentables:
18 (12.41%)
Mejor transacción:
210.44 USD
Peor transacción:
-325.20 USD
Beneficio Bruto:
4 190.71 USD (112 739 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 103.17 USD (34 810 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (1 042.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 042.10 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.51
Actividad comercial:
32.20%
Carga máxima del depósito:
7.71%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
6.32
Transacciones Largas:
142 (97.93%)
Transacciones Cortas:
3 (2.07%)
Factor de Beneficio:
3.80
Beneficio Esperado:
21.29 USD
Beneficio medio:
33.00 USD
Pérdidas medias:
-61.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-488.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-488.37 USD (3)
Crecimiento al mes:
-7.16%
Pronóstico anual:
-86.82%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.80 USD
Máxima:
488.37 USD (11.64%)
Reducción relativa:
De balance:
11.64% (488.37 USD)
De fondos:
48.74% (2 035.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 144
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.1K
EURUSD -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 78K
EURUSD -8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +210.44 USD
Peor transacción: -325 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 34
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 042.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -488.37 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
Copy My Second Acc
No hay comentarios
2025.12.25 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 10:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 00:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
