Total de Trades:
145
Transacciones Rentables:
127 (87.58%)
Transacciones Irrentables:
18 (12.41%)
Mejor transacción:
210.44 USD
Peor transacción:
-325.20 USD
Beneficio Bruto:
4 190.71 USD (112 739 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 103.17 USD (34 810 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (1 042.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 042.10 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.51
Actividad comercial:
32.20%
Carga máxima del depósito:
7.71%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
6.32
Transacciones Largas:
142 (97.93%)
Transacciones Cortas:
3 (2.07%)
Factor de Beneficio:
3.80
Beneficio Esperado:
21.29 USD
Beneficio medio:
33.00 USD
Pérdidas medias:
-61.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-488.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-488.37 USD (3)
Crecimiento al mes:
-7.16%
Pronóstico anual:
-86.82%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.80 USD
Máxima:
488.37 USD (11.64%)
Reducción relativa:
De balance:
11.64% (488.37 USD)
De fondos:
48.74% (2 035.93 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|144
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.1K
|EURUSD
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|-8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +210.44 USD
Peor transacción: -325 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 34
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 042.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -488.37 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
Copy My Second Acc
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
60 USD al mes
422%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
16
100%
145
87%
32%
3.79
21.29
USD
USD
49%
1:500