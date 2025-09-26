- Büyüme
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
9 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (10.00%)
En iyi işlem:
2.08 USD
En kötü işlem:
-0.48 USD
Brüt kâr:
8.07 USD (803 pips)
Brüt zarar:
-0.48 USD (48 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (6.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.21 USD (7)
Sharpe oranı:
1.17
Alım-satım etkinliği:
2.61%
Maks. mevduat yükü:
1.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
15.81
Alış işlemleri:
10 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
16.81
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
0.90 USD
Ortalama zarar:
-0.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.48 USD (1)
Aylık büyüme:
0.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.48 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.05% (0.48 USD)
Varlığa göre:
0.48% (4.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|755
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.08 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
908
USD
USD
1
100%
10
90%
3%
16.81
0.76
USD
USD
0%
1:500