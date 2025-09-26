- Прирост
Всего трейдов:
876
Прибыльных трейдов:
676 (77.16%)
Убыточных трейдов:
200 (22.83%)
Лучший трейд:
30.36 USD
Худший трейд:
-17.19 USD
Общая прибыль:
1 494.68 USD (136 511 pips)
Общий убыток:
-578.34 USD (57 732 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (26.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
133.07 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
3.69%
Макс. загрузка депозита:
11.55%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
24.25
Длинных трейдов:
546 (62.33%)
Коротких трейдов:
330 (37.67%)
Профит фактор:
2.58
Мат. ожидание:
1.05 USD
Средняя прибыль:
2.21 USD
Средний убыток:
-2.89 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-37.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.78 USD (4)
Прирост в месяц:
16.49%
Годовой прогноз:
200.04%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
37.78 USD (3.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.45% (31.85 USD)
По эквити:
23.43% (167.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|876
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|916
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|79K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.36 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +26.02 USD
Макс. убыток в серии: -37.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
