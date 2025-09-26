- Crescimento
Negociações:
876
Negociações com lucro:
676 (77.16%)
Negociações com perda:
200 (22.83%)
Melhor negociação:
30.36 USD
Pior negociação:
-17.19 USD
Lucro bruto:
1 494.68 USD (136 511 pips)
Perda bruta:
-578.34 USD (57 732 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (26.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
133.07 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
3.69%
Depósito máximo carregado:
11.55%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
24.25
Negociações longas:
546 (62.33%)
Negociações curtas:
330 (37.67%)
Fator de lucro:
2.58
Valor esperado:
1.05 USD
Lucro médio:
2.21 USD
Perda média:
-2.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-37.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-37.78 USD (4)
Crescimento mensal:
16.49%
Previsão anual:
200.04%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
37.78 USD (3.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.45% (31.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.43% (167.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|876
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|916
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|79K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.36 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +26.02 USD
Máxima perda consecutiva: -37.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
Sem comentários
