Sutardi

MaxPro 900 Low Risk

Sutardi
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
1 / 674 USD
crescimento desde 2025 157%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
876
Negociações com lucro:
676 (77.16%)
Negociações com perda:
200 (22.83%)
Melhor negociação:
30.36 USD
Pior negociação:
-17.19 USD
Lucro bruto:
1 494.68 USD (136 511 pips)
Perda bruta:
-578.34 USD (57 732 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (26.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
133.07 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
3.69%
Depósito máximo carregado:
11.55%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
52
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
24.25
Negociações longas:
546 (62.33%)
Negociações curtas:
330 (37.67%)
Fator de lucro:
2.58
Valor esperado:
1.05 USD
Lucro médio:
2.21 USD
Perda média:
-2.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-37.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-37.78 USD (4)
Crescimento mensal:
16.49%
Previsão anual:
200.04%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
37.78 USD (3.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.45% (31.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.43% (167.86 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 876
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 916
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 79K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30.36 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +26.02 USD
Máxima perda consecutiva: -37.78 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
Sem comentários
2025.12.05 10:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 10:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 06:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 23:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 23:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 08:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 04:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 00:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 02:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 14:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 00:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 07:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 02:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
