- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
2.08 USD
Worst Trade:
-0.48 USD
Profitto lordo:
8.07 USD (803 pips)
Perdita lorda:
-0.48 USD (48 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (6.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.21 USD (7)
Indice di Sharpe:
1.17
Attività di trading:
2.61%
Massimo carico di deposito:
1.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
15.81
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
16.81
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
0.90 USD
Perdita media:
-0.48 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.48 USD (1)
Crescita mensile:
0.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.48 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.05% (0.48 USD)
Per equità:
0.48% (4.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|755
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.08 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.21 USD
Massima perdita consecutiva: -0.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
maxpro900
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
908
USD
USD
1
100%
10
90%
3%
16.81
0.76
USD
USD
0%
1:500