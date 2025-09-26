SegnaliSezioni
Sutardi

MaxPro 900

Sutardi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
2.08 USD
Worst Trade:
-0.48 USD
Profitto lordo:
8.07 USD (803 pips)
Perdita lorda:
-0.48 USD (48 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (6.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.21 USD (7)
Indice di Sharpe:
1.17
Attività di trading:
2.61%
Massimo carico di deposito:
1.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
15.81
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
16.81
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
0.90 USD
Perdita media:
-0.48 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.48 USD (1)
Crescita mensile:
0.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.48 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.05% (0.48 USD)
Per equità:
0.48% (4.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 755
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.08 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.21 USD
Massima perdita consecutiva: -0.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
maxpro900
Non ci sono recensioni
2025.09.26 19:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 11:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.26 07:53
Share of trading days is too low
2025.09.26 07:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.26 07:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.26 04:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 04:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 04:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.26 04:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 04:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
